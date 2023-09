Herci z Polska nedohráli představení, v Novém divadle jim vykradli šatnu

„Mrzí nás, ale bohužel zahajovací představení Trojánky režiséra Jana Klaty bylo neplánovaně ukončeno z důvodu krádeže v šatně hereckého souboru,“ uvedl po incidentu ředitel festivalu Jan Burian, který je zároveň generálním ředitelem Národního divadla.

Dodal, že tato událost festival potkala vůbec poprvé za více než třicet let jeho existence. „Plně chápeme, že soubor nemohl pokračovat v představení. Spolupracujeme s policií na vyšetřování a pomáháme souboru vyřešit formality,“ dodal Burian s tím, že mají svědky.

Soubor z Polska odehrál první a zároveň delší část inscenace. O přestávce herci zjistili, že jim někdo vykradl šatnu. Podle redaktorky MF DNES, která seděla v zaplněném hledišti, odehrané představení mělo úspěch, nepříjemná událost ale poté všechny přítomné zaskočila. „Byli jsme jak zkoprnělí. Byl slyšet šum v hledišti, jak se diváci bavili o tom, kdo to mohl udělat. Je to mezinárodní ostuda. Herečky přišly údajně o své osobní věci, nemají doklady, karty do bankomatu, mobilní telefony...,“ sdělila redaktorka.

Kromě novinářů se slavnostního představení zúčastnila celá řada známých osobností z města či kraje, v hledišti seděl například bývalý ministr kultury Milan Uhde či ředitel divadla Martin Otava. Primátor Plzně Roman Zarzycký představení neviděl, ale na úvod festivalu řekl, aniž by tušil, co bude následovat, že je sice třináctého září, ale doufá, že se nic špatného nestane.

Euripidovo drama přivezl z polského přístavního města Gdaňsk divadelní soubor Teatr Wybrzeże. Toto divadlo patří v posledních letech k výrazným scénám na polské divadelní mapě, pyšní se obdobím uměleckých úspěchů i zájmu diváků a kritiky. Každoročně odehraje kolem pěti set představení.

Mezinárodní festival Divadlo začal v Plzni již po jednatřicáté. Potrvá do 20. září.