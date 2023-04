Nejdřív dálnice, teď jim za domem chtějí postavit přivaděč kvůli gigafactory

Jejich neštěstí ale začalo už zhruba před 25 lety, kdy asi 50 metrů od domu v oblasti zvané Siňora dálnici postavili.

Z druhé strany má tedy nově stát ve zhruba stejné vzdálenosti od domu dálniční přivaděč, z další strany ve vzdálenosti několik set metrů pak obří fabrika firmy Volkswagen (VW). A aby toho nebylo málo, před zhruba 14 dny v okolí domu začali kácet les, který by mohl přivaděč i dálnici odstínit a zbavit oblast části hluku i nečistot.

„Nejdříve jsme tu žili uprostřed lesa, pak nám tu postavili dálnici, teď tu žije osmdesátiletá mamina sama, minulý týden jí tu v okolí vykáceli les a nově jí tu chtějí postavit dálniční přivaděč,“ popsal Mitas, kterému matka oznámila, že už na to nemá, že uvažuje o prodeji domu a o tom, že by odešla pryč. „To je ale u seniorky problém, protože je tu zvyklá, navíc by musela opustit i udržovanou zahradu. Je to pro ni trápení,“ vypráví Mitas.

„Mamina mě proto požádala, abych s tím něco zkusil udělat,“ vypráví Roman Mitas, který věc začal řešit minulé úterý, kdy proběhlo v Dobřanech veřejné jednání s občany o gigafactory a on se tam zeptal zástupců státu i automobilky Škoda Auto, která bude autobaterie z Líní odebírat, jestli jeho matce pomohou.

Vykáceli les a v plánu je dálniční přivaděč

„Holedbají se, že chtějí v Líních vybudovat zelený průmyslový park, proto bych očekával, že v tom je i ohled na ostatní, ale obávám se, že budou říkat, splníme normy tím, že vybudujeme protihlukovou stěnu,“ říká Mitas. Při svých obavách prý vychází z toho, že ho nikdo ze strany státu, který hodlá do vybudování průmyslové zóny a jejích dopravních napojení investovat kolem devíti miliard korun, neoslovil.

„Když stát chce vybudovat strategickou investici a záměr někoho výrazně ovlivní, měl by říci, je to národní zájem, uvědomujeme si, že vaše nemovitost ztratí na hodnotě, že tu budete mít horší životní prostředí, proto vám nabízíme, že od vás odkoupíme nemovitost za tržní hodnotu s prémií a rozhodněte se, jestli to berete,“ říká Mitas.

To by podle něj bylo férové jednání. „Nadbíhají tu zahraničním firmám, slibují jim různé pobídky, odpouští jim daně, ale pro nás, kteří to odskáčou, neudělají nic,“ dodává Mitas.

David Petr ze státní agentury CzechInvest uvedl, že jižní napojení na dálnici D5 okolo domu Mitasových je aktuální koncept, který byl konzultovaný v rámci schůzek se zástupci obcí v okolí zamýšlené gigafactory. Napojení na D5 obkroužením Nové Vsi ze severu byla první varianta. To se ale, jak uvedl David Petr, nelíbilo obci Nová Ves.

Pro tu je totiž severní směr jedinou částí, kam mohou místní chodit na procházky, protože z ostatních stran je obkružuje dálnice, a nově by měla z třetí strany přibýt gigafactory. Petr uvedl, že pro jižní napojení na dálnici D5 vybrali kvůli odstínění zářez v lese. Ten ale před očima Mitasových mizí v nenávratnu.

„Když tam les nechám, půjde po mně stát i ochránci přírody, protože porost je napadený kůrovcem. Ten mohl vylétnout i z kamionů, které vozí klády po dálnici D5,“ vysvětlil lesník města Dobřan Michal Vrána s tím, že se jedná o porost sto let starý, který by se do třiceti let ale stejně musel pokácet. „Pak dřevo ztrácí kvalitu, začne hnít zevnitř, lámat se a stromy začnou ohrožovat návštěvníky lesa,“ popsal.