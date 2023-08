Obce se chtějí zbavit ruin, které hyzdí jejich centra. Využijí dotace

Nezvěstice před více než rokem koupily bývalou hospodu v centru obce. „Je to podle nás dobrý základ pro rozšiřování služeb. Nejsme malá dědinka a restaurace tu chybí,“ shrnuje starosta Lukáš Karkoš. Přiznává, že nákup byl spojený s vidinou toho, že v nejbližší době bude vypsaný dotační titul na opravu brownfieldů. Jedná se o opravy nemovitostí, území či areálů, které jsou nevyužívané a zanedbané, což bývalá restaurace splňuje.

„Majitel restaurace zjistil, že se mu tam podnikání nevyplatí, a skončil. Obec toho využila ještě ve chvíli, kdy ceny nemovitostí nebyly tak vyšroubované,“ podotkl starosta obce s 1 500 obyvateli vzdálené 19 kilometrů od Plzně. Nezvěstičtí v nejbližší době hodlají žádost o dotaci podat.

Modernizaci Karkoš odhaduje na 20 milionů korun. Po rekonstrukci by v objektu neměla být jen restaurace. Z bývalého tanečního sálu by totiž měly vzniknout čtyři ordinace pro místní lékaře. Ti by se sem přestěhovali z obecního zdravotního střediska, které sídlí ve staré budově. I ta je podle starosty zralá na generální rekonstrukci. „A po modernizaci restaurace bude možné ji vystěhovat,“ poznamenal starosta.

Příjem žádostí o dotace probíhá od 13. července. Ukončen bude po vyčerpání peněz. „Navazujeme na úspěšnou loňskou výzvu, díky které získalo finanční prostředky na revitalizaci nepoužívaných prostor 21 projektů. Ty si rozdělily částku 550 milionů korun z Národního plánu obnovy,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že nová výzva přináší žadatelům ještě příznivější podmínky. Ti totiž mohou získat až 80 milionů korun na jeden projekt, přičemž dotace pokryje až 50 procent celkových způsobilých výdajů. „Prostředky tedy budou moci získat i na větší investiční záměry,“ sdělil Síkela.

Ruina v centru Horšovského Týna

S brownfieldem v centru obce, kterým je bývalá škola, se potýká i Horšovský Týn. „Tíží nás, že uprostřed obce máme ruinu, která chátrá a hyzdí centrum. Přemýšlíme o tom, že bychom budovu bývalé školy zbourali na vlastní náklady a souběžně bychom projektovali. Demoliční výměr máme totiž schválený, stačilo by tedy vypsat soutěž na firmu, která by demolici provedla,“ nastínil starosta Josef Holeček.

Doplnil, že rekonstrukce nepřipadá v úvahu, protože objekt je v dezolátním stavu, je tam i plíseň. Zatím má město na využití místa po bývalé škole a okolí vypracovanou studii. Mělo by zde vzniknout zařízení pro důchodce či byty pro matky v sociální tísni. „Následovat by mělo vypracování projektu a shánění dotací,“ doplnil starosta s tím, že se jedná o poslední cennou lokalitu ve středu města, kterou město má a proto by jí rádo vdechlo nový život.

Součástí studie je možnost vybudovat místo bývalé školy i novou polikliniku, která nyní funguje v takzvaných teskobarácích vyráběných za socialismu pro výstavbu dočasných montovaných ubytovacích a kancelářských budov. Ty jsou ale nyní na hraně životnosti. V takzvané Národní evidenci brownfieldů má Horšovský Týn ještě míčovnu s přilehlou zahradou.

V Kralovicích chátrá kasárenská budova

Kralovice mají v databázi zase největší budovu bývalých kasáren, která je jediná ze zhruba pěti bývalých kasárenských budov nevyužívaná, chátrá a hyzdí město. „Před několika měsíci jsme zadali projekt na využití místa po demolici tohoto objektu. Na místě by měl vzniknout nový objekt složený ze tří částí. V jedné by měla být základní umělecká škola, v další zdravotně-sociální zařízení, uvažujeme totiž o třech až čtyřech ordinacích pro lékaře a denními stacionáři, dále by tam měl být bytový dům,“ nastínil starosta Karel Popel.

Dodal, že odhad nákladů se pohybuje kolem 200 milionů korun. „Nejdříve musíme mít hotový projekt, pak se budeme poohlížet po dotačních titulech,“ sdělil starosta s tím, že město se dlouhodobě snaží objekt bývalých kasáren začlenit do města třeba zbouráním části plotu, kterým byla kasárna obehnána.