Pervitin je tam všude. Bory budou na Netflixu v sérii o nejtvrdších věznicích

Česká republika jako největší výrobce pervitinu. To se odráží i ve věznici. Je tu vězeň, kterému za dva roky prošel rukama více než metrák drogy. Jsou tu vězni, kteří drogy berou i za mřížemi, kde se mají napravit. Je třeba zajistit, aby se k nim do výkonu trestu drogy vůbec nedostaly. Pokud už je tam někdo dokáže propašovat, strážci se speciálně cvičenými psy na vyhledávání drog se nepřetržitě snaží zabránit tomu, aby je vězni mohli zneužívat.

To všechno se má objevit v dílu z plzeňské věznice. Vysílací společnost zveřejnila video dlouhé tři čtvrtě minuty, které je pozváním ke sledování prvního dílu nové série.

Diváky provede plzeňskou věznicí reportér Raphael Rowe, stejně jako v naprosté většině předchozích dílů z věznic v mnoha zemích většiny kontinentů.

Vedení plzeňské věznice vyjádření k zařazení do tohoto unikátního projektu připravuje na středu.

Díl o věznici Plzeň-Bory bude mít ještě jednu světovou premiéru. Podle informovaného zdroje to bude poprvé, kdy se v téhle dokumentární sérii objeví záběry z dronu nejen z venku, ale i přímo z nitra věznice.

Ty pro celosvětovou společnost pořizovali podle zjištění iDNES.cz Češi. „Byl to ohromný zážitek. Je to prostředí, do kterého se člověk s dronem jen tak nedostane. Jde o přísně střežený prostor s bezletovou zónou, bylo kolem toho spoustu zařizování a povolování. Vedení věznice bylo velmi vstřícné. Létali jsme nejen ve venkovních prostorách, ale i uvnitř, přímo ve hvězdě. Byla to velice výjimečná situace,“ řekl jeden z lidí, kteří se podíleli na pořizování unikátních záběrů.

Největší v Česku

Plzeňská věznice je největší v České republice. Aktuálně v ní je přes 1200 vězňů ať ve vazbě, nebo už ve výkonu trestu. Podle statistik vězeňské služby za letošní srpen je to asi o čtyři procenta více, než je plánovaná kapacita.

Rozhodnutí o stavbě věznice Bory padlo v roce 1870, dostavěná byla o osm let později. Podle Lukáše Palečka, který dával dohromady historii věznice, se vězněm s číslem 1 stal obchodní příručí Bedřich Schneiberg z Prahy odsouzený k osmi letům těžkého žaláře. V roce 1894 se v plzeňské věznici ocitlo 33 z 68 odsouzených v politickém procesu s „Omladinou“ včetně budoucího prvního ministra financí Československé republiky Aloise Rašína.

Po komunistickém převratu v ní byli i novodobí političtí vězni, 31. června 1949 tu byl popraven generál Heliodor Píka. Na přelomu 70. a 80. let 20. století se mezi osobnostmi vězněnými v plzeňské věznici nacházeli například pozdější prezident Václav Havel, pozdější ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier, Pavel Wonka, mnozí další signatáři Charty 77, členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.