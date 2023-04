Strážníci nyní víc sledují nepořádek u kontejnerů a padají tučné pokuty

Náměstek primátora Plzně Pavel Bosák tvrdí, že nepořádek vzniká nejčastěji kolem nádob na tříděný odpad. Ty také bývají leckdy přeplněné.

„Na nepořádek v ulicích si Plzeňané často stěžují, a to hlavně na sociálních sítích,“ uvedl Pavel Bosák.

„Protiprávní nakládání s odpadem strážníci budou důsledně postihovat. Za znečištění veřejného prostranství mohou na místě uložit pokutu do deseti tisíc korun. V odůvodněných případech bude záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu,“ sdělil radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer.

Podle radního sankce za porušení zákona o odpadech může dosáhnout až částky padesáti tisíc korun. Upozornil, že úřady mohou po pachateli přestupku vymáhat náklady na úklid.

Někteří občané ke kontejnerům odkládají elektroniku a nábytek. Častým problémem je také to, že lidé do sběrných nádob vhazují materiál, který patří do sběrného dvora, tedy například suť, staré dlaždice a podobný materiál.

Podle radnice například v průběhu předminulého víkendu strážníci na vytipovaných místech vyřešili šest případů odkládání odpadu mimo sběrné nádoby. Od začátku roku zjistili strážníci 205 případů znečišťování veřejného prostranství tohoto druhu. „Z tohoto výčtu jich vyřešili 135 domluvou a ve 62 případech uložili pokuty v souhrnné výši 50 200 korun,“ informoval velitel městské policie Petr Nováček.