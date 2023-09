Krajské nemocnice zvyšují svoji výkonnost, jsou ale v rekordní ztrátě

Dosud nejvyšší ztrátu kraj zahladil v roce 2017, a to 308 milionů korun. Opozice částku kritizuje. Mluvčí krajských nemocnic, kam patří zařízení v Rokycanech, Domažlicích, Horažďovicích, Klatovech, Stodu a v Plané, Jiří Kokoška uvedl, že když se tvořily hospodářské plány nemocnic na rok 2023, tedy v létě 2022, mluvilo se o tom, že ceny energií by mohly stoupnout tří až pětinásobně.

S těmito předpoklady pak byl sestavován hospodářský plán a požadavek na rok 2023. Byl tedy schválen dříve, než vláda přijala zastropování cen energií.

„V současnosti víme, že ceny energií nestouply tak, jak bylo kalkulováno. S největší pravděpodobností budou náklady na energie nižší možná o desítky milionů korun, než se kalkulovalo, a při dovyúčtování tohoto roku dojde v této souvislosti k vratce,“ sdělil s tím, že naopak zdravotnický materiál a potraviny šly proti očekávání výš, než bylo kalkulováno, a až nyní se jejich ceny stabilizují.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais z Pirátů na krajském zastupitelstvu 4. září uvedl, že výkonnost nemocnic se zvyšuje, ale není řádně zaplacená od zdravotních pojišťoven. VZP na otázky týkající se této věci neodpověděla.

Kraj se podle senátora dostal za horizont, který nelze akceptovat

„Samozřejmě se lze chovat více tržně, vybrat si - podobně jako soukromé nemocnice - určité portfolio výkonů, které je rentabilní, a soustředit se na ně nebo, jak se o tom hovoří, specializovat nemocnice na vybraný typ péče a jinou potlačit či přesunout. Ale tím by se snížila místní i časová dostupnost péče. My chceme, aby obyvatelé vzdálenějších regionů nebyli pacienty druhé kategorie a nemuseli za relativně běžnými zákroky jezdit do Plzně, nebo dokonce i do jiných krajů a tam třeba i čekat měsíce,“ nastínil Kokoška.

Opoziční krajský zastupitel a senátor Vladislav Vilímec z ODS na zastupitelstvu uvedl, že kraj se dostal za horizont, který nelze akceptovat. „V roce 2020 byla ztráta 240 milionu, v roce 2021 to bylo 173,5, loni 209 a letos 368. Nemocnice si svého času nárokovaly dokonce 481 milionů, za chvíli to bude půl miliardy, takto to ale nelze dělat,“ konstatoval Vilímec.

„Já vím, že Plzeňský kraj je hrozně bohatý, protože má výhodné rozpočtové určení daní, takže má 3,1 miliardy korun na účtech a k 31. červenci má přebytek 1,6 miliardy, ale přece nebudeme vyhazovat peníze,“ prohlásil před zastupiteli Vilímec.

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů reagoval tím, že pokud se ministerstvo zdravotnictví dohodne s pojišťovnou VZP, aby za péči platila o 15 procent víc s cílem pokrýt alespoň inflaci, pak ztráty krajských nemocnic tak vysoké nebudou. „Pokud je inflace nad 15 procenty a pojišťovny své úhrady za péči, což je jediný příjem našich nemocnic, zvednou o sedm procent, tak na tom, že 15 je více než sedm, se asi shodneme,“ reagoval Špoták na Vilímce. „My, kteří prodáváme zdravotní péči, si nemůžeme určit cenu, tu nám určí zdravotní pojišťovny“ dodal Špoták.

Předseda výboru pro zdravotnictví Karel Pressl z ANO, které je také ve vedení kraje, uvedl, že v roce 2017 žádná válka na Ukrajině nebyla a ztráta byla 308 milionů korun. Kraji tehdy vládla sociální demokracie v koalici s ODS, Starosty a Patrioty a Koalicí pro Plzeňský kraj. Vilímec opáčil, že tuto vysokou výši vládnoucí koalice zdědila po sociálních demokratech, kteří kraji vládli s podporou komunistů. „Následně jsme se postarali o to, aby trend ztrát byl klesající,“ sdělil Vilímec.

V roce 2018 totiž spadla na 260 milionů, v roce 2019 na 240 milionů a o rok později opět na 240.