Zdravotní sestru vyhodili v době covidu pro nadbytečnost, soud se jí zastal

Pokud rozsudek nabyde právní moci, někdejší sestra městské Sušické nemocnice Hana Harantová dostane asi 800 tisíc korun, a navíc se bude moci do nemocnice vrátit.

Harantová, která se před dvěma lety bránila proti výpovědi žalobou, nazvala soudní řízení „politickým procesem“.

Vyhazov byl prý reakcí politiků z vedení města na to, že dlouhodobě dávala najevo svůj negativní názor, že město pronajalo městskou nemocnici soukromé společnosti Penta. Následně kritizovala i odvolání jednatelů nemocnice reprezentujících pirátskou stranu.

„Dali sestře výpověď pro nadbytečnost, aniž by formálně nadbytečnost v písemné výpovědi specifikovali,“ konstatoval při objasňování rozsudku soudce Luboš Koranda.

Soud neshledal, že by sestra byla nadbytečná. Při dokazování bylo totiž zjištěno, že Harantová byla v nemocnici naopak naprosto nepostradatelná.

„Protože tam zastávala několik funkcí, nejen sestru, která byla označena jako asistentka zdravotního ředitele, ale vykonávala tam další funkce, počínaje skladnicí přes běžnou zdravotní sestru, staniční zdravotní sestru, vykonávala i funkci sestry epidemiologické, měla na starosti dokumentaci a spoustu dalších věcí,“ popsal soudce s připomínkou, že Harantovou propustili zřejmě z personálních, a nikoli organizačních, důvodů.

„Výpověď byla napsaná tak, že mám okamžitě odejít z nemocnice a že mi proplatí výpovědní dobu. Ale já jsem řekla, že tam nemůžu personál nechat. Byla jsem tam tedy do konce listopadu, protože by na to doplatily sestry z nemocnice, když tam nebyl nikdo, kdo by je řídil. Že mě v nemocnici potřebuje, zjistil i nový ředitel Jiří Vlček, takže jsem zůstala do konce listopadu,“ popsala Harantová.

Vše bylo důsledkem faktu, že dostala výpověď v době vrcholu covidové pandemie. Výpověď nemocnice zdůvodnila nutností snižování počtu zaměstnanců za účelem efektivity práce.

„To je nesmysl, protože v covidové době se zdravotní sestry nepropouštěly, ale naopak každá nemocnice vyvinula maximální úsilí, aby si zajistila personální obsazení oddělení. Snažili se sestry naopak nabírat,“ vysvětlil Koranda.

Po výpovědi se Harantová zaregistrovala na úřadu práce. Paradoxně na tom samém úřadu, kde měla Sušická nemocnice žádost, že přijme zdravotní sestry. „Nikdo ale o mě neprojevil zájem, i když jsem řediteli Vlčkovi psala maily, že jsem na úřadu práce,“ sdělila Harantová.

Chci se vrátit zpět do nemocnice

Ta dostala výpověď krátce poté, co svá křesla opustili jednatelé nemocnice – Václav Rada a Pavel Hais. Oba byli nominanty Pirátů zastoupených v městské radě v Sušici, kde vládli společně s ODS a ANO.

Že šlo o politickou objednávku, odvozuje Harantová ze sledu událostí. O vyhození Haise a Rady bylo rozhodnuto 14. září 2020. Hned večer nastoupil nový ředitel Vlček, který Harantové předložil výpověď 17. září. „Ještě nevěděl, kde jsou v budově toalety. Bez toho, že by se seznámil s mojí prací, vyhodil mě na první poradě se zaměstnanci,“ nastínila Harantová.

Výpověď se stala součástí neblahého sledu událostí v městské nemocnici, na jehož začátku bylo plnohodnotné zdravotnické zařízení s potřebnou škálou lůžkové péče, což bylo v období šéfování Haise a Rady, nyní je nemocnice téměř před ukončením veškeré lůžkové péče.

Právě Harantová byla zastánkyní práce obou odvolaných jednatelů. Ti byli v městské radě z vedení nemocnice odvoláni hlasy ODS a ANO. Piráti tedy svůj boj o nemocnici prohráli. Jejich odvolání starosta Petr Mottl z ODS vysvětloval příliš vysokými náklady v řádu desítek milionů korun na chod nemocnice. Piráti ale oponovali tím, že časem by se nemocnice stala soběstačnou.

Do této snahy ale zasáhl covid. Jisté ale je, že nemocnice, která se nyní potýká s nedostatkem personálu i peněz, bude muset v případě, že se státní zástupce ani nemocnice neodvolají, zaplatit sestře mzdu za dva roky nazpět.

„Protože formálně bude paní Harantová stále zaměstnankyní nemocnice. Nově ji budou muset přidělit práci,“ připomněl Koranda.

„Mým cílem od začátku bylo vrátit se do nemocnice,“ konstatovala Harantová. Ta si přeje jediné, aby omezování péče v nemocnici nemělo za cíl prodat zařízení nějakému soukromému zájemci.

Jednatel Sušické nemocnice Luděk Cibulka uvedl, že nemocnice zatím nemá písemné vyhotovení rozsudku. „Zatím tedy nevíme, na čem soudce rozsudek postavil, proto nemůžeme říci, zda se budeme odvolávat, nebo ne,“ konstatoval Cibulka.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici, hrozí jí odchod lékařů (1. 10. 2020)