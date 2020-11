Plzeňský kraj přispěje Sušické nemocnici a hledá cestu, jak ji udržet

O finanční injekci pro nemocnici po pondělním setkání s vedením města Sušice informovala hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Sušická nemocnice má dlouhodobě značné ekonomické, provozní a personální potíže.

„Nabídli jsme finanční pomoc pro Sušickou nemocnici po dobu tří měsíců. Ustanovíme pracovní skupinu, která analyzuje situaci nemocnice. Budeme posuzovat dvě varianty řešení,“ prohlásila hejtmanka.

První varianta předpokládá, že by nemocnice dál patřila městu a kraj by jí na zdravotní péči přispíval. Druhá varianta se bude zabývat možností, že by se zařízení začlenilo mezi nemocnice spadající přímo pod Plzeňský kraj.

„Budeme se zabývat smluvními vztahy se zdravotními pojišťovnami i personálním zabezpečením poskytované péče i provozními náklady,“ uvedla Mauritzová. Výsledek analýzy má být známý do tří měsíců.

Hejtmanka tvrdí, že zástupci kraje požádali vedení Sušice, aby zaměstnancům nemocnice předali vzkaz, aby neodcházeli a dali šanci najít pro nemocnici novou perspektivu.



„Všichni si přejeme, aby nemocnice v Sušici fungovala dál,“ sdělila.

Měsíční ztráta zdravotnického zařízení se podle hejtmanky pohybuje kolem tří milionů korun měsíčně. O její vyrovnání se nyní stejným dílem má postarat kraj i město.

Vedení města muselo provoz v posledním roce dotovat desítkami milionů korun. Starosta Petr Mottl to označil za dlouhodobě neudržitelný stav. Kvůli značně ztrátovému provozu radnice v září odvolala vedení nemocnice a prosadila nástup nového ředitele.

Situaci zdravotnického zařízení zhoršil odchod některých zaměstnanců a hrozba odchodu dalších lidí. Náměstek hejtmanky Pavel Hais, radní Sušice a jeden z odvolaných členů vedení nemocnice podle ČTK uvádí, že z nemocni chce odejít devět z 25 lékařů.

Někteří obyvatelé města zorganizovali petici za vyhlášení referenda s cílem přimět vedení města, aby nemocnici udrželo v chodu. Požadují například, aby byl zachovaný provoz na lůžkových odděleních interny, chirurgie, JIP a ARO.

Nemocnici chce opustit devět z 25 lékařů

Během krátké doby nashromáždili přes dva tisíce podpisů. To stačí k tomu, aby zastupitelé referendum vyhlásili.

Starosta Sušice Petr Mottl je zastáncem toho, aby se městská nemocnice začlenila mezi zdravotnická zařízení spadající pod Plzeňský kraj. Po pondělním setkání se zástupci kraje je podle ČTK přesvědčený, že zde existuje reálná šance problém nemocnice vyřešit.

„Směr, kterým jsme se vydali, je správný. Jsem optimista a věříme, že nějaké řešení najdeme,“ uvedl Mottl. Jako nejlepší a systémové řešení vidí provozování nemocnice krajem.



„Během týdne se chceme sejít s lékaři a promluvit s nimi, aby stáhli výpovědi. Za příslibu finanční podpory kraje a toho, že se po třech měsících vyhodnotí stav a budou varianty řešení,“ řekl pro ČTK Pavel Hais.

Plzeňský kraj se už dlouhodobě podílí na úhradě provozních ztrát nemocnic, které pod něj spadají. Jedná se zejména o Klatovskou, Domažlickou a Stodskou nemocnici. Ročně na to vynakládá kolem čtvrt miliardy korun.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)