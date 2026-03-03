Výlet dětí do útulku má policejní dohru, jednu skautku kousl venčený kříženec

Malá skautka, na podzim 2024 jedenáctiletá dívka, utrpěla při venčení psů z útulku dvě tržné rány v zadní části hlavy poté. Kousl ji jeden z tamních kříženců.
Skauti si vzali k vyvenčení čtyři psy. Obec, která útulek provozuje, argumentuje tím, že se pes se jen bránil, když kolem něj bylo hodně lidí.
„Obec Němčovice jako provozovatel Útulku pro psy Zdeňka Srstky byla obviněna ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, stejně tak i čtyřiadvacetiletá M. V. jako zaměstnankyně útulku,“ stojí v obvinění. Obviněný ze stejného přečinu je i skautský vedoucí.
Podle obvinění zaměstnankyně útulku nezajistila vhodný výběr psa k venčení, dostatečně děti a zejména vedoucího skautského oddílu nepoučila o tom, jak je řádně a bezpečně venčit, a psy neopatřila žádným bezpečnostním náhubkem.
K poranění malé skautky došlo 12. října 2024 pravděpodobně před půl jednou odpoledne na silnici nedaleko hřbitova v Němčovicích při venčení psa jménem Max. Je křížencem labradora s ridgebackem, váží 32 kilogramů. Ten byl svěřený k venčení mladíkovi M. V. ze skautského oddílu 3. smečka vlčat Rokycany. V obvinění stojí i to, že pes na dívku zaútočil tlamou do zadní vlasové části hlavy. Výsledkem byly dvě tržné rány o délce okolo čtyř centimetrů v zadní části hlavy. „Ze soudně lékařského hlediska se jedná o zranění lehké a nezávažné,“ stojí v obvinění.
Vždy vydáváme jen osvědčené, klidné a přátelské psy, kteří chodí na tyto vycházky opakovaně a nikdy s nimi nebyly žádné problémy.
Karel Ferschmannstarosta Němčovic
Starosta Němčovic Karel Ferschmann řekl, že útulek k venčení nevydává psy, kteří jsou agresivní, nevyzpytatelní, nemocní nebo konfliktní. „Vždy jen osvědčené, klidné a přátelské psy, kteří chodí na tyto vycházky opakovaně a nikdy s nimi nebyl žádný problém a nikdy s náhubkem,“ sdělil Ferschmann. Připomněl, že na nasazení košíku tito psi nejsou zvyklí, proto by byl problém jim náhubek vůbec nasadit. „Navíc rána kovovým náhubkem může rovněž způsobit zranění,“ připomněl Ferschmann.
Za patnáct let provozu útulku podle jeho vyjádření nikdy nebyl se psy zapůjčenými dobrovolným venčitelům žádný problém. „Pokud dodržují stanovená pravidla, která jsme jim doposud ústně sdělovali. To znamená nepouštět psa z vodítka, vyhýbat se ostatním psům na kontaktní vzdálenost, nekrmit psa vlastním krmivem a většinou jim řekneme, kterým směrem z útulku mají jít psa venčit. Samotní psi jsou rádi, že se dostanou na procházku, kde se mohou vyprázdnit a proběhnout. Nemají žádnou snahu k nějakému nevhodnému chování,“ doplnil Ferschmann.
Z analýzy kamerového záznamu byl podle něj postup vedoucích skautů všechno jiné, jen ne venčení. „Hned za vraty areálu je vidět, že se dva psi dostali do společného kontaktu a jeden byl evidentně bez vodítka na volno, kdy se ho potom vedoucí snažili odchytit. Další šel se psem Maxem až na okraj hřbitova, kde ho obstoupilo více dětí kolem dokola a na bobku ho začali hladit po celém těle a hlavě,“ argumentuje obec.
Pes se podle starosty v tu chvíli evidentně cítil v ohrožení a u jeho hlavy sedící poškozenou dívku kousl. „Byl to jen obranný výpad, který dál nepokračoval. Každý ví, že hladit cizího psa přes hlavu či uši se nemá. Na to měl děti vedoucí upozornit,“ podotkl Ferschmann.
Trestní oznámení podal otec dívky. Pro MF DNES uvedl jen to, že ho podal na neznámého pachatele a že se kvůli probíhajícímu vyšetřování a kvůli tomu, co už dívka vytrpěla, nebude k případu víc vyjadřovat.
Andrea Kolmanová, předsedkyně výkonného výboru spolku Storgé, který provozuje útulek v Borovně v okresu Plzeň-jih, uvedla, že i ona má podobnou zkušenost. Událost nakonec tehdy neskončila trestním stíháním, ale dohodou mezi čtyřma očima. „Vidím to jako shodu nešťastných náhod, kdy nikdo nechtěl způsobit nějaké poškození. Je mi to líto, protože to může odradit zájemce od venčení psů, což by byla velká škoda. I pejsci z útulku si zaslouží chvilky radosti, které při venčení zažívají,“ uvedla Kolmanová.
Ani útulek v Borovně prý nedává při venčení psům náhubky. „Chtěla bych se němčovického útulku zastat, protože se stará o psy, kteří si prošli určitou životní fází, nemají vždy dobré zkušenosti s lidmi a psi i při naší dobré vůli mohou jednat nepředvídatelně. Pořád je to totiž práce se zvířaty, se šelmami, a nikdy není stoprocentní jistota, že se nic nestane,“ uvedla.