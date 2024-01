Při nehodách na Plzeňsku přišlo loni o život 27 lidí, historicky nejméně

Na silnicích kraje zemřelo o jednoho člověka méně než v dosud nejpříznivějším roce 2019. Vyplývá to ze statistiky dopravní nehodovosti, kterou zveřejnilo policejní prezídium.

Plzeňský kraj je jedním z pěti, ve kterých ve srovnáním s rokem 2022 tragických nehod ubylo. Přitom v celé republice loni zemřelo při bouračkách 455 lidí, o jednoho více než o rok před tím, uvedli před několika dny první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch a ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý.

Příčiny dopravních nehod podle šéfa dopravní policie svědčí o tom, že se řada účastníků nehod chová nezodpovědně či přímo bezohledně. „O tom svědčí i některé dopravní nehody, při kterých hrál značnou roli alkohol nebo například návykové látky, anebo přeceňování svých schopností, nepřizpůsobení rychlosti, překračování rychlostních limitů a podobně,“ řekl Zlý podle ČTK na tiskové konferenci.

Méně nehod opilých řidičů

Nehod v republice, kde byl viník pod vlivem alkoholu, se loni stalo 4 766, meziročně o 12 více. Zemřelo při nich 34 lidí. Plzeňský kraj jde ale i v tomhle proti trendu. Z dat policejního prezídia vyplývá, že policisté v kraji loni řešili 306 nehod opilých řidičů. Ve srovnání s rokem 2022 o 19 méně.

Ve třech případech loni zemřeli při jedné nehodě dva lidé, ve zbylých případech bylo po jednom mrtvém. Naštěstí se loni kraji vyhnuly podobné tragédie, jako když v létě 2022 po explozi pneumatiky kamion na dálnici D5 na Tachovsku prorazil středová svodidla a v protisměru zdemoloval osobní auto, jehož řidič neměl nejmenší šanci zareagovat. V troskách auta okamžitě zemřel on i dvě děti.

V celku příznivé výsledky situace na silnicích jsou podle šéfa BESIPu Tomáše Neřolda kombinací řady faktorů. „Je to kombinace prevence, zacílení na nové řidiče v autoškolách, policejní dohled zaměřený na nejnebezpečnější přestupky, ale i zvyšující se bezpečnost vozidel a budování obchvatů, které také přispívají k vyšší bezpečnosti,“ shrnul Neřold.

Z projektu Centra dopravního výzkumu, který zpracovává data z bouraček, navíc vyplynulo, že v Plzeňském kraji loni nezemřelo při karambolech žádné dítě.

Nejtragičtější byl na silnicích prosinec

V březnu a září loňského roku na silnicích v regionu nikdo nezemřel, nejtragičtějším měsícem byl překvapivě prosinec s osmi mrtvými. V posledním měsíci roku se staly hned dvě ze tří loňských bouraček se dvěma oběťmi. Nejprve 16. prosince přejel starší řidič na silnici první třídy mezi Stodem a Holýšovem do protisměru a čelně narazil do druhého auta.

„Třiasedmdesátiletý řidič vozidla Honda z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde došlo k čelnímu střetu s vozidlem BMW. Spolu s pětadvacetiletým řidičem cestovala ještě 21letá žena. Bohužel i přes veškerou snahu záchranářů oba řidiči na místě podlehli svým zraněním. Zranění utrpěla i spolujezdkyně, která byla převezena k lékařskému ošetření do nemocnice. Na místo byl přivolán koroner a u zemřelých byla nařízena soudní pitva. Veškerými okolnostmi a přesnou příčinou dopravní nehody se zabývají domažličtí policisté,“ uvedla po tragédii policejní mluvčí Eva Červenková.

Starší z řidičů byl na místě mrtvý, mladšího po vyproštění ze zdemolovaného vraku záchranáři marně resuscitovali.

Tři dny před Vánoci vyletělo rychle jedoucí auto u Horažďovic ze silnice a narazilo do stromu. Dvacetiletý spolujezdec zemřel na místě nehody, jeho vrstevníka záchranáři letecky dopravili do nemocnice. Jeho zranění ale byla tak vážná, že ani jeho život nedokázali lékaři zachránit.

Dva dny před silvestrem ještě u nedalekého Rabí přejel 85letý řidič do protisměru a nepřežil srážku s protijedoucím vozem. V druhém autě se zranili čtyři lidé.

Z analýzy nehod loňského roku v kraji mimo jiné vyplynulo, že nejčastěji umírali lidé mezi 18 až 24 roky společně s kategorií 65 až 74 let, v obou případech po pěti mrtvých. Pak se čtyřmi mrtvými následují senioři ve věku 75 až 84 let se čtyřmi obětmi, po třech mrtvých je z kategorií nad 85 let a 35 až 44 let.

Při čelním střetu s autobusem zemřel u Nepomuku řidič osobního auta (3. 2. 2023)