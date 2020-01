Nehoda otřásla životem rodiny. Pětiletá dívka ochrnula, babička přišla o ruku

Rodina z Plzně navštívila minulý víkend příbuzné v Horšovském Týně. V neděli večer se rozloučili a vyrazili na cestu zpátky. Domů ale nedojeli. Mezi Vejprnicemi a Tlučnou do jejich auta čelně narazilo jiné vozidlo, které vjelo do protisměru.

Při nehodě nikdo nezemřel, ale zranilo se celkem osm lidí, vrtulník a sanitky je transportovaly do nemocnice.

Případem se zabývá policie a k vyšetřování přizvala znalce z oboru dopravy. Mluvčí Ivana Jelínková uvedla, že dvacetiletý šofér Škody Octavie z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím automobilem značky Audi.

Za ním jela ještě pětapadesátiletá řidička v Opelu Astra, která se také stala účastníkem nešťastné události. Na střet před sebou nestačila včas zareagovat. Policie zatím kvůli nehodě nikoho neobvinila.

Život pětičlenné rodiny se převrátil naruby. Největší následky si zřejmě ponese pětiletá dívka, která ochrnula. „Převezli ji do Motola. Čeká ji ještě operace. Prognóza je taková, že už nikdy nebude chodit. Vždycky mě štvalo, jak u nás běhala a dělala nepořádek. Teď bych dal nevím co za to, aby se zase mohla postavit na nohy,“ přiznal Jindřich B., blízký příbuzný rodiny.

Trauma podle něj utrpěla i dvouletá holčička, která při druhém nárazu vylétla předním oknem. „Má rozseknutou tvář, otřes mozku a je potlučená. Devětadvacetiletá maminka holek, což je moje neteř, bojovala o život. Měla protržená střeva a rozdrcené obratle. V pondělí ji lékaři probudili z umělého spánku,“ popsal.

Třicetiletý partner zraněné ženy seděl za volantem. Když viděl vůz, který se na ně řítil, snažil se ještě kolizi zabránit.

„Chtěl alespoň stočit volant, aby náraz dostal na sebe. Moc platné to ale nebylo, protože do nich potom ještě zezadu narazilo další auto. Je to fakt borec. Byl to on, kdo zavolal záchranku. Vůbec si svoje zranění nejdřív neuvědomoval. Nakonec vyvázl celkem dobře. Má zlomený obratel a musí na jeden zákrok. Ale může se hýbat,“ pokračuje Jindřich B.

Osmačtyřicetiletá žena přišla během nehody o pravou ruku

Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení leží i osmačtyřicetiletá babička zraněných holčiček, která při nehodě utrpěla amputaci pravé ruky u ramene. Kromě toho má rozdrcenou pánev a proraženou plíci.

Jindřich B., jeho blízcí, ale rovněž kamarádi nebo kolegové se teď snaží rodině ze všech sil pomoci. „Na jejich podporu jsme založili transparentní účet. Každý se snaží něco udělat. Kvůli ochrnuté holčičce bude potřeba zajistit bezbariérové bydlení, jiné, větší auto, rehabilitace a spoustu dalších věcí. Vím, že jim nemůžu vrátit zdraví, proto jim chci alespoň zajistit důstojný život,“ pokračoval.

Vyzdvihl především péči záchranářů a lékařů, kteří zasahovali na místě, i veškerého personálu v nemocnici. „Odvedli úžasnou a profesionální práci. Díky nim jsou všichni naživu. Osobně jsem vděčný za každého, kdo nabídl pomoc. V lidech je tolik dobrého,“ uzavřel.

Pětašedesátiletá řidička Opelu Astra utrpěla při nehodě lehčí zranění a již byla propuštěna z nemocnice. Šofér Škody Octavie je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Jeho devatenáctiletý spolujezdec utrpěl velmi vážná zranění a jeho stav je i nadále vážný.