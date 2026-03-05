Na přejezdu se srazil vlak s osobním autem. Řidič z místa nehody utekl

Ke srážce došlo v Janovské ulici před 15. hodinou. „Podle dosud zjištěných informací jel řidič vozidla ve směru jízdy na Hrádek, kdy z dosud nezjištěných důvodů při přejíždění vlakového přejezdu vjel do kolejiště ve chvíli, kdy místem projížděl vlak ve směru od Rokycan na Mirošov,“ sdělila policejní mluvčí Iva Vršecká.
Po srážce řidič vozidla z místa utekl. Policie ho v podvečer vypátrala a zahájila s ním úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.
U strojvedoucího byla provedená dechová zkouška, která se ukázala jako negativní.
Nikdo z 26 cestujících vlaku neutrpěl žádné zranění. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara vystoupili a nebylo tak třeba vyprošťování. Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a na přejezdu řídili dopravu.
Provoz na trati byl zastaven, k jeho obnovení došlo v 16:35.
