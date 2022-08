Soud musí znovu projednat nehodu sporťáku, podmínka byla předčasná

Klatovský soud letos v dubnu potrestal devětačtyřicetiletého řidiče sportovního vozu Ultima GTR Evolution, podnikatele Radka Müllera za těžké ublížení na zdraví šesti měsíci se zkušební dobou na 16 měsíců a stejně dlouhým zákazem řízení.

Proti rozsudku se odvolal státní zástupce, těžce zraněný spolujezdec i řidič. Odvolací senát Krajského soudu v Plzni nyní podmíněný trest zrušil.

„Rozsudek byl předčasný. Bude nutné doplnit dokazování a pečlivě zhodnotit důkazy,“ shrnul předseda odvolacího senátu David Protiva.

Nehoda se stala v dubnu 2020 mezi Petrovicemi a Petrovičkami. Na místě spolujezdce tenkrát seděl uznávaný holič Karel H., pro kterého poslal podnikatel vrtulník, aby ho ostříhal. Barbera ale uchvátil rychlý sportovní vůz a s Müllerem se domluvili, že ho sveze. Jenže šofér nezvládl průjezd zatáčkou.

„Při vyšší akceleraci došlo ke smyku zadní nápravy a následné ztrátě stability vozidla, kterou již řidič nebyl schopen korigovat,“ stojí ve znaleckém posudku. Auto narazilo do stromu u silnice a bylo na odpis. Spolujezdce s poraněnou páteří, zlomeninami lebky a dalších kostí převážel do nemocnice vrtulník. Přišel o jedno oko. On ani řidič nebyli v autě připoutaní.

Holič Karel H. tvrdí, že mu řidič před jízdou řekl, ať se nepoutá. Že je to složité. „Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu, a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry,“ popisoval spolujezdec okamžiky před nehodou.

Řidič se ale odvolává na svědectví dalšího muže, který ještě před odjezdem auta slyšel, jak barberovi říká, že se má připoutat. Řidič odmítá také tvrzení, že by jel rychle.

Tvrdí, že ho něco kouslo. „Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ hájil se šofér, který se považuje za zkušeného řidiče.

Zraněný muž chce od řidiče 23 milionů

Slovům řidiče neuvěřili na jaře soudci v Klatovech a nyní ani odvolací senát v Plzni. „Ztotožnili jsme se s rozsudkem, že příčinou dopravní nehody byl nesprávný způsob jízdy, ztráta adheze zadních kol a náraz do stromu. Námitky obžalovaného jsou účelové,“ konstatoval senát krajského soudu.

Klatovští soudci se ale budou muset jednoznačně vypořádat s otázkou, proč nebyli muži v autě připoutaní. Podle soudců bude nezbytný doplněk znaleckého posudku soudních lékařů k poškození zdraví kvůli nepoužití bezpečnostních pásů.

Okresní soud spoluzavinění spolujezdce ohodnotil na 50 procent, ale Česká kancelář pojistitelů podle spisu dospěla k nižšímu podílu.

Barber Karel H. požaduje za zranění od řidiče 23 milionů korun. „Do té doby jsem pracoval jako kadeřník, který si získal prestiž i ve světě. Měsíčně jsem dokázal vystříhat přes sto tisíc korun a k tomu jsem měl ještě příjmy z různých odborných kurzů a školení. To vše je pryč. Maximálně jsem schopen ostříhat kamaráda. Mám stále bolesti, nemohu se pořádně hýbat a nevidím na jedno oko,“ vysvětlil u klatovského soudu.