Soud zprostil řidiče kamionu obžaloby za tragickou srážku s motorkářem

„Při hlavním líčení bylo rozhodnuto o zproštění obžalovaného z usmrcení z nedbalosti. Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupkyně si ihned podala odvolání,“ sdělil mluvčí Okresního soudu v Rokycanech Adam Budiš.

Tragická nehoda tak míří ke Krajskému soudu v Plzni.



Nehoda se stala 30. července 2018 po půl sedmé večer. Kamion jel od Rokycan směrem na Šťáhlavy. Řidič nákladní soupravy začal odbočovat vlevo na místo mimo silnici v době, kdy ho z levé strany už předjížděl motocyklista na stroji značky BMW.

Motorkář už nedokázal střetu zabránit a narazil do levého boku nákladního vozidla, kde byla palivová nádrž.

Ta se nárazem poškodila. Nafta tekla přímo na motorku a začala okamžitě hořet. Oheň se poté rozšířil i na celý kamion. Třiačtyřicetiletý motorkář na místě zemřel.

Podle soudního znalce jel motocykl v okamžiku střetu přes intenzivní brzdění rychlostí asi 45 kilometrů v hodině, odbočující tahač s návěsem asi 28 kilometrů v hodině.

Protože kamion shořel, a znalec tak neměl data z jeho tachografu, dopočítával rychlosti a pravděpodobný průběh nehody pomocí speciálního programu z konečných poloh motorky a její brzdné stopy na silnici i z postavení kamionu.

Ze simulace mu vyšlo, že 3,1 sekundy před střetem se motocykl pohyboval rychlostí mezi 88 až 107 kilometry za hodinu.

Podle znalce se na nehodě podíleli oba její účastníci. „Řidič nákladního vozidla mohl spatřit přijíždějící motocykl asi čtyři sekundy před střetem, až 300 metrů zpět. Když kamion začínal odbočovací manévr, tedy asi sekundu před střetem, byl motocykl na úrovni zadních náprav návěsu. Nelze očekávat, že se řidič soupravy v tomto okamžiku věnuje dění za sebou, ten sleduje koridor, do kterého vjíždí,“ uvedl znalec.

I kdyby motocykl jel povolenou devadesátkou, nestačil by zastavit. „Náraz by nebyl do tahače, ale do návěsu,“ vysvětlil znalec.

Podle závěru policejního vyšetřování šofér kamionu překřížil motorkáři cestu. Řidič ale tvrdí, že před odbočením motorku v zrcátkách neviděl a pak přišel náraz.