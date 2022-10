Na příčině srážky traktoru s policejním autem se znalci neshodli

Náraz policejní oktavie do traktoru byl v rychlosti 127 až 156 kilometrů kilometrů v hodině, jak spočítal jeden ze znalců. Traktor se rozpadl na dva kusy, oktavie skončila po několika kotrmelcích v příkopu. Nejhůř odnesla karambol ze října 2019 spolujezdkyně z policejního auta. Záchranáři ji převáželi do nemocnice s mnoha zhmožděninami vnitřních orgánů.

Státní zástupce vinu za srážku vidí v počínání traktoristy Jaroslava Jurčíka. Obžaloval jej z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Dnes navrhl, aby jej soudce potrestal peněžitým trestem v řádu desítek tisíc korun. „Pokud by sledoval provoz za sebou, mohl přerušit odbočovací manévr a policejní vozidlo mohlo projet. Pokud řídím vozidlo schválené do provozu před 40 nebo 50 roky, musím se podle toho chovat,“ řekl státní zástupce Pavel Reiser. Traktorista podle něj nebyl při odbočování dostatečně opatrný a přehlédl policejní auto přijíždějící zezadu.

Souzený muž od počátku tvrdí, že je nevinný. „Když jsem se blížil k místu na konci vsi, kam jsem chtěl odbočit, zapnul jsem směrovku, najel ke středu a přesvědčil se v zrcátku, že za mnou nic nejede. Ve chvíli, kdy jsem byl natočený na silnici, kam jsem odbočoval, došlo ke střetu,“ popsal u soudu Jaroslav Jurčík.

Než dojel k místu odbočení, je na silnici plná čára. „Kdyby řidič traktoru koukal do zrcátka, stačilo vteřinu počkat, oktavie by ho předjela a mohl bezpečně odbočit,“ prezentoval včera znalec Jiří Pech. Podle jeho propočtu traktor přejel středovou čáru vteřinu před nárazem.

Advokáti chtějí pro traktoristu osvobození. Podle nich se policejní řidič nechoval dostatečně opatrně, když jel v obci po silnici v zatáčce, která je navíc ve stoupání a pod horizontem, rychlostí 2,5 až třikrát vyšší, než je povolená. „Nemůžeme po řidiči odbočujícím vlevo neustále chtít, aby kontroloval situaci za vozidlem. Kdyby policejní auto jelo rychlostí kolem 100 kilometrů v hodině, traktor by dokončil odbočení. U řidiče policejního vozu zcela absentovala potřebná opatrnost,“ tvrdí advokáti.

Znalci se v závěrech neshodují

Soud má k dispozici dokonce tři znalecké posudky k objasnění příčin nehody i vzdálenosti, na kterou mohl řidič traktoru vidět oktavii a ještě měl šanci něco s řízením traktoru něco udělat. V závěrech se neshodují.

Ujíždějící řidič v autě minimálně dvakrát silnějším, než policejní oktavie, dnes řekl, že za traktorem musel hodně brzdit. „Neviděl jsem před něj, musel jsem brzdit na 30 nebo 40 kilometrů v hodině, pak jsem ho předjel. To auto, co jelo za námi, bylo nahoře u lesa, když jsem vjížděl do Holostřev,“ uvedl u soudu.

Policisté tehdy vyjížděli z Boru za autem, ve kterém měl být podezřelý muž. Záznam z kamer v autě končí právě ve výjezdu z lesa nad Holostřevy, poslední asi půl kilometr jízdy ani nehoda ale v záznamovém zařízení v nabouraném autě nebyly uložené. V uchované části záznamu se rychlost policejní oktavie pohybovala místy i kolem 195 kilometrů v hodině.

Soudce plánuje rozsudek vynést v listopadu.