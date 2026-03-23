Policisté si všimli motorkáře bez registračních značek minulý pátek, kdy jel po domažlickém náměstí. Na jejich výzvu k zastavení ale nereagoval, spíše naopak. Začal před hlídkou ujíždět. Cestou se pak policistům ztratil z dohledu.
Policisté následně motorku našli na louce u kempu Podhájí nedaleko Horšovského Týna, ale motorkář tam nebyl. „Později jsme přijali oznámení o nálezu devětadvacetiletého muže v rybníku, kterého našli náhodní kolemjdoucí,“ informovala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Podle iDNES.cz ho našli rybáři. Muže vytáhli z vody a předali přivolaným hasičům. Ti okamžitě začali s resuscitací, kterou si následně převzali záchranáři.
Motorkáře z Plzeňska poté v kritickém stavu letecky přepravili do nemocnice. Tam později muž zemřel. Jak se ocitl v rybníce, nyní zjišťují kriminalisté.
„Nařídili jsme soudní pitvu, která určí přesnou příčinu smrti. Případem se dál zabýváme a jeho okolnosti prověřujeme,“ uzavřela Šmaterová.