V luxusním sporťáku se těžce zranil spolujezdec, řidič dostal podmínku

Soudce Jan Kasal potrestal řidiče za těžké ublížení na zdraví šesti měsíci se zkušební dobou na 16 měsíců. Dále nesmí po stejně dlouhou dobu usednout za volat.

„Spoluvina poškozeného je padesátiprocentní. Kdyby se připoutal, zranění zejména na hlavě by nebyla tak závažná, nebo by nebyla vůbec. Pokud má řidič vozidlo s extrémním výkonem, má mnohem větší povinnost se mu plně věnovat. Obžalovaný nepřiznal svoji vinu. Trest odpovídá následku,“ odůvodnil výši trestu Kasal.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Nehoda se stala v dubnu 2020 mezi Petrovicemi a Petrovičkami. Vůz Ultima GTR Evolution tehdy řídil známý podnikatel z Klatovska, devětačtyřicetiletý Radek Müller. Vozidlo také patří jemu. Na místě spolujezdce seděl uznávaný holič Karel H.

Pro něj si v osudný den podnikatel přiletěl vrtulníkem, aby mu upravil vousy. Jenže sedmatřicetiletého Karla H. uchvátil rychlý vůz a s Müllerem se domluvili, že ho sveze.

Vyjížďka však skončila předčasně nárazem do břízy. Oba muži skončili v nemocnici. Holič utrpěl zlomeniny páteře, lebky a dalších kostí a přišel o zrak na pravém oku.

Za těžké ublížení na zdraví hrozily Müllerovi až čtyři roky vězení. Podle znalce byl příčinou nehody příliš rychlý výjezd ze zatáčky.

„Při vyšší akceleraci došlo ke smyku zadní nápravy a následné ztrátě stability vozidla, kterou již řidič nebyl schopen korigovat,“ stojí ve znaleckém posudku.

Řekl mi, ať se nepoutám, tvrdí zraněný

Karel H. u soudu uvedl, že mu podnikatel před jízdou řekl, ať se nepoutá, že je to složité. „Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu, a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry,“ popisoval spolujezdec okamžiky před nehodou.

Obžalovaný ale tvrdí opak. Odmítá tvrzení o bezpečnostních pásech i to, že by jel rychle.

„Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ hájil se u soudu šofér, který se považuje za zkušeného řidiče. V minulosti jezdil například s vozy značek Porsche nebo Ferrari. Stejně jako jeho spolujezdec ani on nebyl připoután bezpečnostním pásem.

Státní zástupce považuje tvrzení řidiče, že ho něco štíplo, za účelové. „Pokud svědek nebyl připoután, obžalovaný měl tomuto faktu přizpůsobit jízdu,“ domnívá se žalobce, který pro něj navrhoval čtyřletou podmínku a zákaz řízení na nejméně 16 měsíců.

Odškodné má přesáhnout 23 milionů

Karel H., který byl uznávaným holičem, požaduje po podnikateli odškodné přes 23 milionů. Soudce ho dnes odkázal s odškodněním na občanskoprávní řízení.

„Do té doby jsem pracoval jako kadeřník, který si získal prestiž i ve světě. Měsíčně jsem dokázal vystříhat přes sto tisíc korun a k tomu jsem měl ještě příjmy z různých odborných kurzů a školení. To vše je pryč. Maximálně jsem schopen ostříhat kamaráda. Mám stále bolesti, nemohu se pořádně hýbat a nevidím na jedno oko,“ vysvětlil muž.

Jeho zmocněnec u soudu řekl, že obžalovaný jeho klienta dodnes neoslovil.

„Byl několik málo milimetrů od fatálních následků. Má psychické obavy, žije v nejistotě, jak se bude vyvíjet jeho zdraví. Byl odkázán na osobu blízkou, která mu musela měsíce asistovat. Má pocity bezmoci, výčitky, pocity smutku, nemůže prožívat běžný život,“ vyjmenoval zmocněnec.

Advokát obžalovaného navrhoval zprostit ho obžaloby v plném rozsahu. „Řidič nezodpovídá za osobu, kterou veze. Tím, že oba porušili svoji povinnost uloženou zákonem, došlo k jejich poranění. Oba si to přivodili sami, bohužel. Je to tvrdé, ale musím to tak říct,“ zaznělo u soudu.

„Hrozně mě mrzí, co se stalo . Stojím si ale za tím, co jsem vypověděl. Není pravda, že jsem se s ním nechtěl vyrovnat. Měl ale jiné představy, pak jsme spolu přestali komunikovat,“ řekl soudu Radek Müller.