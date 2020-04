Policie viní staršího řidiče ze smrti dvou lidí, hrozí mu až pět let vězení

Informaci o ukončení prověřování dopravní nehody potvrdila mluvčí klatovských policistů Dana Ladmanová.

„Policisté z oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání šestaosmdesátiletého muže z Klatovska pro přečin usmrcení z nedbalosti,“ sdělila mluvčí.



Tragická nehoda, při níž vyhasly životy dvou šestadvacetiletých lidí, se stala na začátku srpna krátce po devatenácté hodině. Po kolizi nebylo jasné, kdo nehodu způsobil.

Tragická nehoda na Klatovsku.

Ze závěrů vyšetřování vyplývá, že starší šofér jel ve VW Polo od Dolní Lhoty. Na křižovatce, do které přijel z vedlejší silnice, chtěl odbočit vlevo směrem na Klatovy.

„Na křižovatce ale nerespektoval dopravní značku Dej přednost v jízdě, nedal přednost přijíždějící Hondě Civic, která jela po hlavní komunikaci ve směru od Klatov na Janovice nad Úhlavou. Záhy došlo ke střetu,“ popsala kolizi mluvčí.

Pravá přední boční část hondy se srazila se stejnou stranou volkswagenu. Honda se dostala do smyku, přejela do protisměru, kde levým bokem narazila do Dacie Logan, která přijížděla od Janovic.



Oba lidé z hondy utrpěli těžká zranění. Šestadvacetiletého řidiče převezl záchranářský vrtulník do nemocnice, kde muž později zemřel. Jeho spolujezdkyně podlehla zraněním na místě.

Středně těžká zranění utrpěli také další dva účastníci nehody z dacie, devětapadesátiletý šofér a jeho o dva roky mladší spolujezdkyně.



Policisté si v případu vyžádali posudek z oboru dopravy. Seniorovi hrozí až pět let vězení.