Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

  9:32
Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.
Další 1 fotografie v galerii

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené vozidlo našel náhodný kolemjdoucí. (12. dubna 2026) | foto: Hasiči města Holýšov

Hasiči, policisté a záchranáři vyjížděli k převrácenému autu u Křenov v neděli před sedmou hodinou ráno.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o nálezu vozidla na střeše na polní cestě v katastrálním území Křenovy na Domažlicku,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Uvnitř vozidla se nacházel zaklíněný sedmačtyřicetiletý řidič. Záchranáři už mu nedokázali pomoct.

Jak a kdy k nehodě došlo, zjišťují nyní dopravní policisté. „Veškerými okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté územního odboru Domažlice a k přesné příčině úmrtí muže byla nařízena soudní pitva,“ dodala Šmaterová.

Autor: