„Nehoda se stala před tři čtvrtě na devět na silnici I/27 u Dolní Lukavice,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Sanitka skončila po střetu s nákladním vozidlem v příkopu. „Sanitní vůz převážel pacienta. Ten v souvislosti s dopravní nehodou žádné zranění neutrpěl,“ uvedla za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Pacienta odvezl do zdravotnického zařízení jiný vůz záchranářů. Zranění ale utrpěl jak řidič sanitky, tak jeho kolegyně. „Mají lehká poranění a převezli jsme je do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření,“ dodala Korčíková.
Co předcházelo kolizi nyní zjišťují dopravní policisté. Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny a zajistili místo nehody.
Silnice byla z důvodu nehody zcela uzavřena a objízdná trasa vedla z Přeštic přes obec Dolní Lukavice.