Uprchlého cizince, který utekl od nehody, potrestal soudce zákazem řízení

Ivana Krulka našli policisté po nehodě v nedaleké restauraci. Měsíc poté mu skončilo povolení k pobytu v České republice. Dnes uprchlého cizince potrestal samosoudce za ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci tříletým zákazem řízení motorových vozidel.

„Bylo by nesmyslné ukládat po 12 letech podmíněný trest osobě, která se pohybuje neznámo kde, určitě na území jiného státu. Trest zákazu činnosti je z preventivních důvodů, byť fakticky v tomto případě nemá význam, protože po celou dobu má zadržený řidičský průkaz. Pokud rozsudek nabyde právní moci, trest už bude prakticky vykonaný,“ řekl samosoudce Vladimír Žák.

Zákaz řízení soudce vyměřil uprchlému obžalovanému původně trestním příkazem. Advokát zastupující zájmy cizince proti němu podal odpor, soud tak musel nařídit klasické hlavní líčení.

Po 12 letech většina předvolaných svědků těžce lovila v paměti, co si k nehodě nebo pátrání po pachateli pamatují. Trojice policistů z oddělení hlídkové služby si nepamatovala už vůbec nic. „V té době jsme řešili spousty věcí, nic mi to neříká,“ uvedli u soudu postupně předvolávaní policisté.

Bezprostředně po zásahu u nehody a po nalezení podezřelého v nedaleké restauraci, kde se snažil splynout v davu ostatních hostů, vše sepsali a podepsali v úředním záznamu.

Kabina nabouraného auta byla plná kouře

Červený ford řízený opilým cizincem dostal v srpnu 2010 v plzeňské části Litice smyk a narazil pravým bokem do protijedoucího peugeotu. Spolujezdkyně z peugeotu má nehodu stále před očima.

„Jeli jsme do Plzně, když proti nám ze zatáčky vyrazilo auto. Asi bylo po dešti. V zatáčce nezatočilo, řidič asi nezvládl řízení. Vjel do našeho pruhu. Viděly jsme, jak se řítí na nás. Narazilo do nás. Vyletěly airbagy, nás to vyhodilo na stranu silnice. Přibíhali tam lidi. Někdo pomohl mě, někdo kamarádce. Řidiče toho druhého auta jsem neviděla. Říkalo se tam, že ho policisti našli v hospodě. Prý si tam rychle objednával alkohol, aby se nepoznalo, že pil předtím,“ líčila spolujezdkyně u soudu.

Rozsudek není pravomocný. Advokát uprchlého cizince pro něj požadoval osvobozující rozsudek, protože podle jeho názoru není bez pochybností prokázané, že tehdy řídil ford 47letý Ivan Krulko. „Řidička ani spolujezdkyně ve druhém autě neviděly osobu řidiče, svědek ho viděl jen zezadu,“ prohlásil advokát.

Šoféra utíkajícího od nabouraného auta zahlédl muž, před jehož domem se auta srazila.

„Bylo to někdy po jedenácté večer. V té době bylo ještě horko, v téhle části Litic i ticho. Najednou jsem uslyšel strašnou ránu. Vyhlédl jsem ven a viděl peugeot letící do zídky. Popadl jsem klíče a běžel ven. Než jsem doběhl k vrátkům, viděl jsem, jak někdo peláší z kopce dolů. Byl to takový střízlík, měl tmavší oblečení. Neběžel hned do restaurace, ale zahnul jako doprava, do bytovek. Ale tam jsem už neviděl. Prý vběhl do ubytovny, kde se převlékl, a pak šel do restaurace. Někdo z policistů ještě uvedl, že jim hospodský říkal, že ten muž dovnitř přišel jen chvíli před policisty,“ uvedl nyní muž, který byl u bouračky jako první.

Sám policistům uprchlého řidiče popsal. „Já tam byl absolutně první, viděl jsem člověka pelášit dolů z kopce. Když ho pak policisté přivedli, řekl jsem jim, že na sto procent je to on,“ popsal svědek u soudu.

Podle svých slov měl strach o dívky v nabouraném peugeotu, protože kabina byla plná kouře. „Soused je dobrovolný hasič. Říkal, že je to z airbagů,“ vybavil si i po tolika letech svědek.

Podle soudce byli svědek i spolujezdkyně z auta před soudem přesvědčiví. Navíc i z fotografií nabouraných aut ve spisu je nepravděpodobné, že by ve fordu řízeném cizincem jel ještě někdo jiný.

„Pravé přední dveře fordu jsou zdeformované, tam šel zásadní úder. Dveře jsou podle fotografií promáčknuté 30 až 40 centimetrů dovnitř. Nepředpokládám, že kdyby tam někdo seděl, že by osoba vyšla nezraněna. Navíc máme svědka, který viděl, že z místa utíkala jedna osamocená osoba, která místo nehody opustila bez zábran. I to mě vede k přesvědčení, že ve fordu byla jen jedna osoba a není důvod domnívat se, že víc,“ sdělil soudce.