Autobus havaroval v úterý ráno kolem tři čtvrtě na osm. Vzhledem k povaze nehody vyslali hasiči na místo několik jednotek. Jejich úkolem bylo hlavně dostat cestující v pořádku ven.
„Autobus byl v příkopu napasovaný tak nešťastně, že nešly otevřít dveře,“ uvedl mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar. Hasiči proto děti dostávali ven oknem u řidiče.
Na místo vyrazila i záchranka. „Při nehodě nedošlo ke zranění osob a tak nebyl nutný transport žádného účastníka do zdravotnického zařízení,“ zhodnotila zásah mluvčí záchranky Karolína Korčíková.
Okolnostmi nehody se zabývají policisté. „Řidič se měl vyhýbat protijedoucímu vozidlu a přitom vyjet mimo komunikaci,“ naznačil možnou příčinu nehody Michal Schön, mluvčí klatovských policistů.
V autobuse v okamžiku nehody jelo 14 dětí. Řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem.