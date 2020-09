Při hromadné nehodě mezi Plzní a Klatovy se zranilo šest lidí, včetně dětí

K nehodě došlo kolem půl jedenácté na silnici číslo 27, což je hlavní tah mezi Plzní a Klatovy. Srazily se zde čtyři osobní auta, jedna dodávka a motorka.

„Od Přeštic směrem na Plzeň stála kolona pěti vozidel z toho jeden motocykl. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že do nich zezadu narazil dvacetiletý řidič s dodávkou Renault, který se plně nevěnoval řízení. V důsledku toho došlo k postupnému nárazu jednotlivých vozidel stojících v koloně,“ uvedla krajská mluvčí policie Dagmar Jiroušková Jersáková.



Při nehodě se lehce zranilo šest lidí, které převezli záchranáři do nemocnic. „Zdravotnická záchranná služba z místa veze šest zraněných osob, pětatřicetiletého muže, dvaatřicetiletou ženu a dvě nezletilé děti s lehkými zraněními do Fakultní nemocnice na Lochotíně a sedmatřicetiletou ženu a devětačtyřicetiletého muže do nemocnice na Borech také s lehkými zraněními,“ uvedl operátor záchranné služby Plzeňského kraje.



Policisté dechovými zkouškami vyloučili alkohol u řidičů. Škodu vyčíslili přibližně na půl milonu korun. Dopravní policisté se nehodou nadále zabývají.

Po dobu vyšetřování a odklízení následků nehody byl provoz na silnici první třídy číslo 27 v místě uzavřen. Nyní již řidiči místem projedou bez komplikací.