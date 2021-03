Soud zastavil stíhání strojvůdce, který vyjel v Ejpovicích proti vlaku

Pětačtyřicetiletému strojvedoucímu hrozil až pětiletý trest za obecné hrožení z nedbalosti. Podle spisu se 22. února 2019 rozjel s expresním vlakem ze stanice Ejpovice směrem na Plzeň i přes to, že neměl souhlas od výpravčího k odjezdu. V opačném směru přijížděl osobní vlak mířící do městečka Radnice, který musel přejíždět přes kolej před expresem.

Oba vlaky po nouzovém brzdění zastavily 34 metrů od sebe. Ke srážce nedošlo, nezranil se nikdo z 19 lidí v osobním vlaku ani z dvou stovek v expresu mířícím z Prahy do Německa.

Mluvčí Okresního sudu Rokycany Adam Budiš uvedl, že soud schválil dohodu o narovnání, a ta je pravomocná. Podmínkou takového řešení případu je, že stíhaný uzná svoji vinu.

„Obviněný prohlásil, že spáchal projednávaný skutek. Poškozené Správě železnic uhradil škodu ve výši 4 736 korun a zároveň složil na účet zdejšího soudu částku ve výši 30 tisíc korun. Ta je určena státu na pomoc obětem trestné činnosti. Součástí schválení dohody o narovnání je i výrok o zastavení trestního stíhání,“ přiblížil mluvčí soudu.

Ze závěrečné zprávy Drážní inspekce vyplývá, že v Ejpovicích před půl osmou večer mimořádně zastavily dva expresní vlaky, aby se v nich prostřídali strojvedoucí. Protože výpravčí v železniční stanici Rokycany, který dálkově řídí i provoz v Ejpovicích, nedostal od strojvedoucích informaci, že se v lokomotivách již vyměnili, nepočítal s odjezdem expresů. Proto nastavil výhybky ve stanici tak, aby osobní vlak od Plzně mohl najet na kolej, z níž měl dál pokračovat do městečka Radnice.

Strojvedoucí expresu mířícího do Plzně se však rozjel, údajně neviděl na návěstidlo, které mu nepovolovalo další jízdu. Navíc s upravenou lokomotivou, do které v Ejpovicích nastoupil, jel podle zprávy poprvé od svého proškolení.

Nový bezpečnostní systém sám zastaví vlak

„Započal jízdu na druhé koleji ve směru na Plzeň. Když se přiblížil k návěstidlu za zastávkou a zjistil, že jede po koleji, kde je mu signalizován zákaz jízdy, začal brzdit pomocí rychlobrzdy,“ uvedla o šest měsíců později policejní mluvčí Hana Kroftová, když policisté obvinili strojvedoucího z obecného ohrožení z nedbalosti.

Lokomotiva expresu mířícího na Plzeň zastavila asi 100 metrů za návěstidlem na výhybce. I strojvedoucí protijedoucího vlaku použil rychlobrzdu.

Jak vyplývá ze zprávy Drážní inspekce, koridorová trať Plzeň - Beroun musí být do konce roku 2023 vybavena novým typem evropského zabezpečovacího systému zařízení.



„Jednou z vlastností systému je aktivní zásah do řízení vlaku při pochybení, případně selhání lidského činitele, tedy strojvedoucího. Tím je mimo jiné zabránění nedovolené jízdy za hlavní návěstidlo nebo překročení nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Pokud by infrastruktura dráhy a hnacího vozidla vlaku Ex 350 byly vybaveny příslušnými částmi tohoto systému, nedovolené jízdě vlaku za odjezdové návěstidlo Ejpovice by systém zabránil. Vlak by bezpečně zastavil před tímto hlavním návěstidlem,“ napsali zpracovatelé Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě.

