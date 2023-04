Škola se zastala strážníka, který v bakalářce popsal šikanu bezdomovců

„My, níže podepsaní, považujeme postup Městské policie Plzeň za bezprecedentní pokus o zpochybnění svobody vědeckého bádání. Je naprosto nepřijatelné, aby autor bakalářské práce čelil trestnímu oznámení pro zjištění, ke kterým dospěl v rámci svého výzkumu a která byla v textu práce ilustrována citacemi z rozhovorů s jeho komunikačními partnery,“ stojí v otevřeném dopise, jehož autory jsou Ladislav Toušek, Tomáš Hirt, Petr Kupka a Václav Walach z katedry antropologie FF ZČU. Kromě nich listinu podepsalo k dnešnímu dni dalších 600 lidí.

Podle autorů dopisu autor bakalářské práce, strážník Jan Bauer, nenese odpovědnost za pravdivost výroků výzkumných participantů, stejně jako nenese odpovědnost za jejich využití třetí stranou.

Velitel městské policie Petr Nováček na začátku dubna, tedy poté, co se s obsahem bakalářské práce strážníka seznámil, řekl, že je přesvědčen, že práce není pravdivá. Nevěří, že by se někdo z městské policie účelově dopouštěl násilí na bezdomovcích. „Jsme přesvědčení, že se obsah z 99 procent nezakládá na pravdě,“ řekl tehdy.

Uvedl, že musí dát za pravdu kolegům, kteří práci označili za absurdní. „Nikdo nevěříme tomu, že by se něco takového soustavně a účelově dělo,“ řekl. Tvrdí, že pokud by to, co je v práci napsané, byla pravda, pak bylo povinností autora to oznámit.

Nesplnil oznamovací povinnost

Protože tak neučil, městská policie na něj podala trestní oznámení. „My ctíme presumpci neviny. Ať orgány činné v trestním řízení rozhodnou, zda se dopustil trestného činu, nebo nedopustil,“ uvedl Petr Nováček.

V reakci na otevřený dopis katedry mluvčí strážníků v pátek jen v krátkosti uvedla, že podali trestní oznámení na základě důvodného podezření, že mohl být spáchán trestný čin, a to pravděpodobně tím, že konkrétní zaměstnanec Městské policie Plzeň nesplnil svoji oznamovací povinnost, kterou mu ukládá Zákon o obecní policii.

„Z důvodu probíhajícího trestního řízení nepovažuje Městská policie Plzeň za vhodné se k dané záležitosti více vyjadřovat. Veškeré skutečnosti a závěry objektivně posoudí jediný příslušný objekt, a to orgán činný v trestním řízení,“ sdělila mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Autoři dopisu se domnívají, že z toho, co strážník popsal, nevyplývají žádné povinnosti. Napsal jen to, co mu řekli informanti, co slyšeli, nebo co řekl kolega... Během své bakalářské práce se řídil etickým kodexem antropologické asociace, a to že výzkumník má povinnost chránit své informanty a zdroje.

„Na základě konzultace s našimi akademickými kolegy a kolegyněmi ze zahraničních univerzit a akademických sdružení považujeme za nezbytné ohradit se vůči jakýmkoli snahám o zastrašování výzkumníků a výzkumnic zabývajících se studiem mocenských a penálních institucí. Podání trestního oznámení v reakci na zveřejnění svědectví o policejním násilí, pocházejících také od samotných lidí bez domova a sociálních pracovníků a pracovnic, je podle nás závažným selháním Městské policie Plzeň. Svědkům policejního násilí – ať už uvnitř policie, nebo z řad veřejnosti – vysílá totiž jasný vzkaz: rozhodnete-li se o něm veřejně promluvit, sami se tím můžete vystavit represi,“ stojí dále v otevřeném dopise adresovaném městské policii.

Autoři dopisu se podivují také nad tím, že místo aby příslušné složky iniciovaly šetření vedoucí ke zmapování a minimalování policejního násilí na bezdomovcích, dochází k šikaně autora bakalářské práce.

Strážník ve své práci, kterou obhájil v loňském roce, například píše, jak mu jedna strážnice řekla: „Třeba vím, že někdo má rád, když může ty bezdomovce mučit.“ Někteří její kolegové někoho zkopali nebo zmlátili teleskopickým obuškem, píše se dál.

Na facebookovém profilu iniciativy Násilí a pořádek, která se opírá o bakalářskou práci strážníka, se ve výpovědích bezdomovců píše například o rozřezávání stanů nebo buzení pepřovým sprejem a dalších druzích šikanování ze strany městské i státní policie.

Nedobré zkušenosti tohoto typu potvrzují i někteří zástupci neziskových organizací, kteří lidem bez domova pomáhají.