Žena napomenula muže za odhození odpadků, po jeho útoku nevidí na oko

Incident se odehrál v neděli ráno v Sadech Pětatřicátníků. Třiatřicetiletá žena čekala na zastávce a vedle ní stál cizí muž.

„Viděla jsem, jak odhazuje odpadky na zem, a když jsem se ho zeptala, zda mu to přijde normální, když je metr od něj koš, tak mě začal častovat sprostými nadávkami. Zeptal se mě, co je mi do toho. Než jsem se stačila rozkoukat, uštědřil mi asi šest ran zprava i zleva,“ popsala napadená žena útok pro CNN Prima News.

Zraněnou ženu odvezli přivolaní záchranáři do nemocnice na chirurgii. „Mám zhmožděniny v obličeji, nevidím na pravé oko a měla jsem lehký otřes mozku,“ přiblížila žena.

Napadením se zabývá policie. „Incidentu předcházela slovní rozepře s nějakým mužem. Žena byla pod vlivem alkoholu, měla přes jedno promile. Prověřujeme veškeré okolnosti incidentu a mimo jiné čekáme na lékařskou zprávu. Případ řešíme v rovině přestupku,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Dodala, že není vyloučeno, že dojde k překvalifikování na trestný čin. Policisté po muži pátrají. Podle napadené ženy mluvil útočník česky.