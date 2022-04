Policisté obvinili muže z vraždy nezletilého syna na Klatovsku

„Včera zahájili krajští kriminalisté trestní stíhání 46letého muže, kterého obvinili z trestného činu vraždy, jehož obětí bylo nezletilé dítě,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová.

Dnes podala vrchní komisařka odboru obecné kriminality rovněž podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Poté, co měl syna ubodat, skočil podezřelý z okna a vážně se zranil. S ohledem na jeho zdravotní stav proto mohli policisté další procesní úkony provést až v těchto dnech.

Tragédie se stala v půl desáté dopoledne 15. března v malé vesnici u Nýrska.

„Na místě zasahovaly pozemní posádky oblasti Klatovy a letecká záchranná služba. Přes veškerou snahu zasahujících záchranářů musel lékař konstatovat úmrtí nezletilé osoby,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

K události vyjeli klatovští policisté a kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

„Chodil do základní školy s mým synem. To už není opravdu možné, je to tragédie. Měl celý život před sebou. Svět se zbláznil,“ napsal na sociální síť jeden z mužů, který oběť znal.

Na chlapce se jeho otec údajně dopoledne v den vraždy rozčílil. „Nejdřív ho měl snad škrtit a pak na něj vztáhnout nůž. Jeho tátovi muselo přeskočit, když něco takového udělal,“ řekli serveru Novinky.cz kamarádi oběti.