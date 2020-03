Slavnosti svobody se ruší, Plzeň se možná spojí s veterány virtuálně

Letošní Slavnosti svobody se měly konat od 1. do 6. května. Město na mimořádném programu, který by připomněl 75. výroční osvobození Plzně, intenzivně pracovalo od loňského května.

„Od roku 1990 patří Slavnosti svobody neodmyslitelně k Plzni. Přijmout rozhodnutí o zrušení této akce je pro mě osobně i pro celý náš tým o to smutnější a těžší, že si připomínáme půlkulaté výročí. Vážnost situace nám ale nedovoluje, abychom kompletně zajistili takové bezpečnostní podmínky pro naše hosty a občany, které by je od rizika nákazy onemocněním COVID 19 uchránily,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa.

Doufá, že atraktivní program, který byl připravený pro letošní oslavy, bude moci město ve stejné kvalitě nabídnout v příštím roce.

Plzeň tak nyní pro letošní květnové dny počítá určitě s tím, že uspořádá neveřejné pietní akty, tedy položí květiny u pomníků a památníků.

„Pokud by se situace v České republice vyvíjela příznivě, jsme schopni zareagovat a zajistit důstojné oslavy pro veřejnost. Při nich bychom určitě zprostředkovali Plzeňanům alespoň virtuální kontakt s veterány prostřednictvím spojení na dálku,“ doplnila Jana Komišová, vedoucí odboru prezentace a marketingu magistrátu.

Na Slavnosti svobody se letos chystalo sedm amerických a tři belgičtí veteráni. Měl přijet i George Patton Waters, vnuk generála Pattona. Plzeň očekávala také účast syna plukovníka Charlese Nobla.

„Podněty ke zrušení oslav jsme dostali od veteránů i ze strany některých klubů vojenské historie, neboť současná situace znemožňuje pokračovat v přípravách, které jsou náročné organizačně i personálně,“ doplnil primátor Martin Baxa.

Minimálně patnáct let se Slavností svobody účastní členové Klubu vojenské techniky a historie ze Zdic.

„Měli jsme do Plzně přijet se šesti kusy techniky. Situaci chápeme a nedá se nic dělat. Uvažujeme o tom, že asi tři naši členové se do Plzně přece jen v květnu vypraví a auty alespoň symbolicky projedou Klatovskou třídu, tak jako při tradiční přehlídce vojenské techniky Convoy of Liberty,“ uvažuje předseda klubu Karel Doušek.

Slavnosti svobody v Plzni (3. 5. 2019)