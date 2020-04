Nákaza postihla v domažlickém domově dva seniory i ošetřovatelku

Informaci o nakažené ošetřovatelce potvrdil šéf krajské hygienické stanice Michal Bartoš.

Nákaza se nejdříve objevila u muže staršího 80 let, který se do domova dostal 23. března z LDN Domažlické nemocnice. Za několik dní se však jeho zdravotní stav zhoršil a sanitka ho odvezla do plzeňské fakultní nemocnice. Později měl pozitivní test na covid-19. Podle důvěryhodného zdroje muž infekci minulou neděli podlehl, šlo o druhou oběť choroby v Plzeňském kraji.

Test následně prokázal, že koronavirus má také stejně starý spolubydlící zemřelého muže. Jeho stav si vyžádal hospitalizaci. „Současně s tím se prokázala nákaza u ošetřovatelky, která je v domácí karanténě,“ sdělil Baroš.

V izolaci zůstává kompletně celé třetí patro domova, kde bydleli oba zmínění senioři. Podle Aleny Marešové, mluvčí hejtmanství, pod nějž zařízení spadá, mají zaměstnanci dostatek ochranných pomůcek a fungují na směny, aby se nepotkávali.

Vedení je také v kontaktu s příbuznými klientů, někteří zvažují vzít si své blízké dočasně domů. Právě k tomuto kroku nedávno vyzval plzeňský hejtman Josef Bernard.

Odběry podstoupí všichni klienti z třetího patra

Odběry v pátek nebo sobotu podstoupí všichni klienti, kteří zůstali na třetím patře. „Musíme počkat několik dní od doby poslední expozice, aby výsledky byly skutečně platné. Aktuálně jde o dvacet osob. Údajně nikdo z nich ale nemá příznaky koronaviru,“ přiblížil Bartoš.

Do zařízení přijede speciální sanitka. Bude-li potřeba, zdravotníci mohou provést testování přímo na pokojích.

Průběžně odběry podstupují i téměř všichni zaměstnanci, v domažlickém domově s více než 120 klienty jich pracuje přes 70. Poslední z nich se uskuteční dnes. Kompletní výsledky by podle ředitele krajské hygieny měly být příští týden. Z toho důvodu nelze v současnosti říct, jak dlouho bude část zařízení v karanténě.

Covid-19 se vyskytl rovněž u asistentky soukromé Residence Trnová na Plzeňsku. Přímo v domově však nikdo nákazu nemá.

Chirurgické oddělení Domažlické nemocnice začalo v úterý znovu plně fungovat. Zavřené bylo od 26. března, kdy zde ležela starší pacientka s koronavirem. Podle ředitele Petra Hubáčka se nikdo ze zdravotníků nenakazil, a tak může chirurgie fungovat v plném režimu.

Lékaři mohou provádět neodkladné operace a oddělení začne přijímat nové pacienty k akutní hospitalizaci.