Hračky získalo muzeum od dárců, raritou jsou dřevěné pohádkové postavy

16:02

Vrátit se v čase a do dětských let teď mohou návštěvníci Domu historie Přešticka na Plzeňsku. V podkroví je připravena nová výstava hraček, která čítá stovky exponátů. Nejstarší kousky pocházejí z 20. let minulého století. Mezi raritu patří dřevěné figurky Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého z roku 1920 nebo americký tank.