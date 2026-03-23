Muž chtěl zničit nalezený střelný prach, skončil s popáleným obličejem

S popáleninami skončil v nemocnici čtyřiapadesátiletý muž z Plzně, který se pokusil neodborně zlikvidovat střelný prach. Látka se při manipulaci vznítila a popálila ho v obličeji.
foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Událost se stala v neděli před půl jednou odpoledne v Rybářské ulici nedaleko zoologické zahrady. Podle policie muž našel krabici se střelným prachem a rozhodl se jej zlikvidovat.

Střelný prach se ale vznítil a popálil ho v obličeji. „Muž s ním manipuloval zcela neodborně,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Přivolaní záchranáři pacienta odvezli do nemocnice. Byl při vědomí a jeho zranění si nevyžadovalo přepravu na popáleninové centrum v Praze.

„Událostí se nadále zabýváme,“ uzavřela policejní mluvčí.

