V době koronaviru pomohl kavárnám a restauracím lákat zákazníky nový web

Myšlenka se zrodila 26. března a rychle nabrala obrátky. „Protože v té době nebylo jasné, kdo má otevřeno a jaké služby fungují, napadlo mě dát všechny informace na jedno místo. Když jsem přišel do kanceláře, mluvil jsem o tom s kolegyní Kristýnou Benetkou. Souhlasila, že do projektu půjde se mnou. Za tři čtyři hodiny jsem udělal web a Kristýna ho naplnila základními informacemi. Ještě jsem založil profil na Facebooku,“ popsal Vincent Bodrov.

Téměř okamžitě se mu začali ozývat živnostníci. Za týden se jich přihlásilo na šedesát.

Mezi prvními se připojil majitel kavárny Pappa Coffee Zdeněk Gajdoš. „Projekt nás určitě zviditelnil, protože nemáme úplně strategickou adresu, a přivedl nám víc zákazníků,“ pochválil.

Když musel podnik kvůli vládním opatřením dočasně zavřít, zřídil si alespoň výdejní okénko a zajišťoval rozvoz. „Nechtěli jsme se synem sedět doma a plakat. Byli jsme rádi za jakýkoli kšeft. I když jsme finančně spadli dolů, na nájem jsme si vydělali, což bylo důležité,“ řekl Gajdoš.

Solidaritu zažil nejenom díky webu Musíme si pomáhat v Plzni, podpora přišla také od stálých zákazníků. „Bylo neskutečné, jak při nás stáli,“ dodal.

Webová stránka může sloužit i turistům

Dobré zkušenosti má rovněž Eva Batíková, která provozuje polévkárnu a zdravé bistro SupaSupa. „V březnu jsme udělali okénko a lidí chodilo zoufale málo. Běžně připravíme sto padesát obědů, teď to bylo tak dvacet procent. Byli jsme rádi za jakoukoli pomoc. Všimli jsme si, že lidí pak přibylo, volali kvůli rozvozům. Ale přesně je spočítané nemám,“ sdělila.

Podle Batíkové má portál potenciál do budoucna, může posloužit českým i zahraničním turistům. To je ostatně jeden ze směrů, kterým se chce Bodrov ubírat.

„Předpokládal jsem, že projekt zanikne, až skončí nouzový stav. Ale dostával jsem pozitivní ohlasy, ať v něm pokračuji. Ukázalo se, jak jsou firmy neuvěřitelně křehké a že jejich podpora je dlouhodobě důležitá. Kdo ví, třeba přijde druhá vlna koronaviru, i když bych si ji samozřejmě nepřál. Kromě toho by mohla stránka fungovat jako jednoduchý katalog tipů pro návštěvníky z Čech i ciziny. Plánuji také navázat spolupráci s Regensburgem, což je partnerské město Plzně,“ vyjmenoval.

Koncept se zamlouvá i spoluvlastníkovi Schované kavárny Michalu Malinovi, který se k němu připojil až nedávno.

„Po vyhlášení nouzového stavu jsme měli sice zavřeno, ovšem teď už jsme zase zpět. Finančně nám kvůli výpadku příjmů pomohla rodina. Do podobné kritické situace se určitě dostalo mnoho živnostníků. Proto je dobré, že portál vznikl a bude pokračovat. Zájemci se velmi pohodlně dozví o lokálních podnicích a mohou do nich zavítat,“ shrnul.

Nápadu fandí i plzeňský primátor Martin Baxa, který se domnívá, že podobný koncept v krajské metropoli dosud chyběl.

„Byl to závan naděje uprostřed nejhlubší koronavirové krize. Na první pohled to vypadalo, že všechny obchody a služby jsou zavřené. Měl jsem radost, že taková iniciativa se objevila. Význam je o to větší, že řada provozen je závislá na příjmech z turismu, který se stále ještě nevrací do běžných kolejí,“ zdůraznil.