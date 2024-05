Tři mosty v Plzni potřebují ulevit, nově na ně nesmí těžké kamiony

Na mostě v Božkově je ale osazena tabulka povolující průjezd vozidla do 44 tun, pokud je na mostě samo. To pravděpodobně řeší situaci likérky Stock v Božkově, která by se tak ocitla odříznuta od transportu zboží.

Most mezi Slovany a Lobzy je v majetku města. „Po poslední prověrce mostu se zjistilo, že je zapotřebí snížit jeho zatížení. Zpracováváme projekt na jeho opravu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Podle vedoucího oddělení techniků Správy veřejného statku města Plzně Václava Šaška nejde u mostu mezi Slovany a Lobzy o havarijní stav. „Žádné nebezpečí nehrozí. Omezení je kvůli technickému stavu, aby se konstrukce nepřetěžovala,“ vysvětlil Šašek.

Dopravní značky na obou stranách mostu zakazují vjezd všem vozidlům s aktuální hmotností vyšší než 19 tun. S předstihem jsou na omezenou nosnost mostu upozorňováni řidiči přijíždějící k němu z obou stran. Ve směru od Doubravky a Lobez je to už od Rokycanské, která je spojnicí centra Plzně s dálnicí D5 na Prahu, na Slovanech je upozornění v Částkově ulici už před kruhovým objezdem s ulicemi vedoucími do centra Plzně a Božkova.

Na jedné velké informační dopravní tabuli mají řidiči nakresleno, že dva ze čtyř výjezdů z kruhové křižovatky vedou k mostům, na které smějí vjet jen auta lehčí než 19 tun. „Dopravní značení musejí být osazena s velkým předstihem před místem omezení, aby k nim řidiči vůbec nedojeli,“ vysvětlil Václav Šašek.

Omezení se netýká autobusů

Omezení hmotnosti pro vjezd na most se podle dopravního značení netýká autobusů. Pro městskou dopravu je to zásadní, protože na cestujícími hojně využívané linky 29 a zejména 30, které přes most jezdí, dopravní podniky nasazují osmnáctimetrové kloubové vozy, které podle typu a dokumentace výrobce najednou pojmou 140 až 170 cestujících.

Například nejnovější typ těchto autobusů váží po doplnění všech provozních kapalin a s řidičem 17 tun. Pokud by v něm jelo 140 cestujících o běžně počítané průměrné hmotnosti 75 kilogramů, je to dalších 10 tun navíc k váze samotného vozidla.

Mosty v Božkově nad řekou a přes železniční trať jsou ve správě krajských silničářů. Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje uvedl, že vyhodnocení diagnostických dat z loňských zkoušek mostů trvalo několik měsíců.

„Na základě jejich závěrů byla snížena maximální hmotnost vozidel, která na ně mohou vjet. Připravujeme opravy mostních konstrukcí. U mostu přes železniční trať v Sušické ulici jsme loni využili výluky při přestavbě trati a opravili jedno pole mostu. Také oprava druhého se koordinuje se Správou železnic. Až budou mít naplánovanou výluku na trati, my toho využijeme a budeme pracovat na další části mostu,“ popsal Miroslav Anton.

Město Plzeň navíc letos policii darovalo speciální dodávku, která má ve své výbavě i váhy pro vážení aut.

Podle náměstka Aleše Tolara není omezování hmotnosti vozidel, která mohou vjet na vybrané mosty, snahou města vytlačit kamiony z některých oblastí. „Omezení hmotnosti na třech mostech je čistě stavební věc. Dokud povedou přes město tranzitní komunikace první třídy, omezování možné nebude. Z toho vyplývá, že téma to bude nejdříve v době, kdy bude dokončen východní obchvat města,“ uvedl Tolar.

Západní okruh z Košutky kolem Křimic na Borská pole je kompletně v provozu od loňského února. Z východního okruhu je v provozu jen část od výpadovky na Karlovy Vary z kopce po Studentské ulici a první etapa kolem Boleveckého rybníka. Podle aktuálního harmonogramu staveb by v roce 2034 měla být dokončena a zprovozněna zbývající část východního okruhu až k pekárně na Světovaru, kde se napojí na už fungující dálniční přivaděč od Černic.