Bitku dvou žen na mítinku Babiše v Domažlicích budou řešit jako přestupek

16:40

Policisté ukončili vyšetřování konfliktu dvou žen na mítinku expremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v Domažlicích a přestupek předali k dořešení správnímu orgánu. Jedna z žen vyjadřovala svoji nepřízeň pískáním na píšťalku. Druhá jí píšťalku vytrhla z ruky a zahodila, pak sokyni bila do hlavy. Za to schytala kousnutí do ruky.