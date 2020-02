Milion chvilek zahájil sérii akcí pod názvem Štafeta pro demokracii v Plzni

U předsedy vlády aktivisté kritizují například střet zájmů nebo skutečnost, že zůstává ve funkci, i když je obviněný v kauze Čapí hnízdo. V případě prezidenta poukazují mimo jiné na nerespektování Ústavy.



Zahajovací debaty v Měšťanské besedě v Plzni se zúčastnilo na tři sta lidí. Zástupci spolku během následujících měsíců objedou všechny kraje a budou přitom mimo jiné poukazovat na stav země a na problémy, které mají v regionech dopad na životy lidí a jsou důsledkem špatného fungování politiky.

V Plzni organizátory akce podpořila herečka Aňa Geislerová. Řekla, že si přeje žít v zemi, kde platí obecné dohody, že se nelže a nekrade. „Chci, aby to platilo obzvlášť na pozicích, kde my jako občani dáváme lidem důvěru, že za nás budou vykonávat rozhodnutí a svěříme jim zodpovědnost, kterou sami nechceme mít. A ne, že oni nám v první chvíli poděkujou a pak se k nám obrátí zády a už je nezajímá, jak my to cítíme,“ prohlásila. Upozorňovala, že lidé mají sledovat, co politici pro společnost dělají. „Je to náš život, který ovlivňují.“

Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář zdůrazňoval, že spolek nechce dělat žádnou revoluci. „My bráníme systém před těmi, kteří ho rozkládají. My nedemonstrujeme za svobodné volby a demokracii, ty máme. Ale za to, aby se respektovala demokratická pravidla, aby politici nezneužívali moc, aby demokratický systém neničili,“ uvedl.

Spojení těch, kterým na demokracii záleží

Tvrdil, že spolek chce spojit všechny, kterým na demokracii záleží. Minář řekl, že by si přál, aby víc lidí vstupovalo do politických stran, ke kterým mají blízko nebo se spojovali v občanských hnutích. „A začali kandidovat. Protože je pravda, že jenom občanskou aktivitou se dál neposuneme. Potřebujeme, aby nakonec přišlo i politické řešení. Chceme pomoci lidem, aby do té politiky šli, protože to má naději něco skutečně změnit,“ sdělil.

Zástupce regionálního spolku pro)(hnutí Elva Frouz řekl, že akce Milionu chvilek svým charakterem laskavého protestu připomíná atmosféru dnů po 17. listopadu 1989. „Ale zatímco tehdy svítalo, dneska se možná stmívá. To je třeba vnímat a mít vytrvalost,“ konstatoval.

Aktivistka z Kolovče Jana Filipová, která uspěla v soudním sporu proti Andreji Babišovi, tvrdila, že ji nedeprimuje, když premiér po mnoha velkých protestech zůstává ve funkci. „Nemám pocit, že by to, co děláme, bylo marný. Mám poznatky, že čím dál tím víc lidí otevírá oči. Před dvěma lety se nás na Václaváku sešlo padesát a všichni jsme se znali jménem. Dnes jsme schopní naplnit Letnou,“ prohlásila.