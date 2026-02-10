Nadávky, facky, škrábance i nůž. Plzeňští revizoři čelí fyzickému napadání

Ženu soudci potrestali čtyřměsíční podmínkou za výtržnictví. Ona se ale nemínila s odsouzením smířit. Kauzu hnala až k Nejvyššímu soudu ČR do Brna. I tam ale v závěru loňského roku pohořela. „Nejvyšší soud dovolání obviněné odmítl jako zjevně neopodstatněné,“ uvedl v rozhodnutí předseda senátu Nejvyššího soudu Jiří Pácal.
Žena bez jízdenky jela 31. srpna 2022 kolem sedmé hodiny ráno tramvají číslo 1 v Plzni. Když ji překvapil revizor, normálně s ním vystoupila na další zastávce. Tam byl i revizorův kolega.
|
Mladíci v Plzni surově napadli revizora, bili ho pěstmi i obuškem
„Žena odmítala prokázat totožnost a i přes jejich opakované výzvy, aby zůstala na místě, se pokoušela odejít. Revizory častovala nadávkami. Když se první z nich postavil před ženu, dostal od ní facku, druhému poškrábala předloktí ruky,“ popsali soudci.
Na zastávku pak přijeli policisté, ale ani jim žena nechtěla prozradit své jméno. „Policisty verbálně napadala, mimo jiné vulgárními výrazy ‚ču ***i, hajzlové‘. Po poučení, že bude k prokázání totožnosti předvedena, se odmítala z místa hnout,“ popsali soudci v rozsudku. Nakonec jí nasadili želízka a tak ji převezli na služebnu.
Napadení revizorů PMDP
Proti odsouzení za výtržnictví se žena odvolala, k její nelibosti podmínku ale potvrdil i odvolací krajský soud. V boji za svoji pravdu pokračovala dovoláním.
Tvrdila, že předchozí soudy nesprávně posoudily skutek a rozhodnutí je prý výlučně založené na výpovědích svědků, kteří sami mají zájem na tom, jak soud dopadne. Uvedla, že ji svědci v rámci incidentu fyzicky a slovně napadli a dopouštěli se vůči ní brutálního, ponižujícího a nelidského zacházení a vulgárních urážek.
Šéf plzeňských revizorů Pavel Pokorný podotkl, že revizoři už mnoho let používají při kontrolách diktafony, které musejí zapnout ještě před nástupem do vozidla a zapnuté jsou po celou dobu kontroly.
Žena ale zpochybňovala i tento důkaz. V dovolání zdůrazňovala, že záznam byl zkreslený, nepřehratelný a soudy prý vycházely jen z manipulativního přepisu. Soudci Nejvyššího soudu ani tyhle námitky nevyslyšeli.
|
Revizor málem přišel o oko, soud poslal útočníka do vězení
Šéf revizorů řekl, že při řešení každé stížnosti kontrolují audionahrávku z diktafonu. Podle ní se dá určit, kdy revizor se zapnutým nahráváním nastupuje do vozu, jak dlouho po zavření dveří zahajuje kontrolu, kdy přesně kontroluje cestujícího, od něhož přišla stížnost, kdo a co při tom řekl.
Pokud je autobus, trolejbus nebo tramvaj vybavený systémem nahrávání dění uvnitř vozu, lze použít při prověřování i toto video.
I když revizoři čelí nadávkám a výhrůžkám téměř denně, jejich fyzických napadení v posledních dvou letech ubylo.
„Naši lidé chodí na kurzy asertivity, ale i tak čelí fyzickému napadání. Jsou případy, kdy se kontrolovaný člověk zpočátku chová normálně, pak najednou revizora udeří pěstí a chce utéct. Cestující například najednou vyskočil, chytil revizora do kravaty a škrtil ho, další revizor byl po ráně pěstí do hlavy v pracovní neschopnosti. Zažili jsme i naprosto nečekaný úder batohem, revizor jím dostal ránu do hlavy,“ přiblížil Pokorný některé z případů posledních let.
V minulém desetiletí poslali soudci do vězení dva muže bez jízdenek za brutální napadení revizorů. Jeden udeřil revizora pěstí takovou silou, že mu střep z rozbitých brýlí těžce poranil oko. Druhý v klidu vystoupil s kontrolory z tramvaje. Na zastávce ale nečekaně sáhl do tašky, vytáhl nůž dlouhý 21 centimetrů, kterým revizora zranil ve tváři a revizorku na rameni. Pak se pokusil o útěk.