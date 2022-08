Kraj míří ke koupi bývalých lázní, záměr ještě musí schválit zastupitelé

Náklady na rekonstrukci bývalých lázní by se mohly podle předběžných odhadů pohybovat kolem miliardy korun. Podle dosavadních představ vedení kraje by v objektu mohlo být víceúčelové společenské a kulturní centrum. Část by měla být vyhrazena pro depozitáře i expozice Západočeské galerie.

Plánovaný nákup někdejších lázní tak zřejmě znamená tečku za projektem na výstavbu nové budovy pro Západočeskou galerii U Zvonu.

Nynější záměr na budoucí využití objektu na Denisově nábřeží vychází ze studie Atelieru Soukup Opl Švehla s.r.o. Ten v minulosti pracoval také pro dosavadního vlastníka TWB Praha. Firma sice rekonstrukci na hotel a byty plánovala, ale nikdy s ní nezačala.

„Máme teď jedinečnou příležitost do této budovy umístit multifunkční sál, expozice a depozitáře Západočeské galerie, konferenční sály a prostory pro talentované děti ze střediska Radovánek, environmentální centrum zaměřené na změnu klimatu ve městech, prostory pro prodejní výstavy a propagaci oblastí našeho kraje i centrum pro folklórní soubory,“ uvedl náměstek hejtmana Josef Bernard ze STAN.

Podle Bernarda by měla Západočeská galerie v rekonstruovaném a dostavěném objektu získat zhruba dvojnásobný prostor, než by měla v nové budově U Zvonu.

Právě Josef Bernard s nápadem koupit zchátralou budovu na nábřeží přišel před posledními krajskými volbami. Zástupci krajské opozice, zejména z ODS, záměr koupit lázně kritizovali. Upozorňovali, že pro potřeby Západočeské galerie je objekt nevhodný a zástupci galerie o něj taky nestáli.

Opozice považuje zájem za neuvážený a upozorňuje, že nákup lázní a rekonstrukce budou pro kraj představovat velkou investici a kraji by hrozilo, že bude muset omezit jiné výdaje, což by se mohlo dotknout například zdravotnických zařízení.

„Je to hazardování s veřejnými prostředky. Je to jenom líbivé gesto před komunálními volbami,“ reagoval zastupitel ODS Pavel Karpíšek. Obává se, že se kvůli záměru kraj zadluží na roky.

Velký sál pro společenské akce

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů poukazoval na to, že by kraj využitím bývalých lázní získal pro společenské akce velký sál. Ten podle hejtmana kraji chybí. Špoták se domnívá, že výhodou bývalých lázní je, že by je bylo možné rekonstruovat po etapách několik let a náklady by se tak rozložily.

„Můžeme si říct, že do toho každé dva roky dáme 200 milionů,“ sdělil hejtman. Upozorňuje, že by část financí na rekonstrukci mohlo hejtmanství získat z dotací.

Město Plzeň se bývalých lázní zbavilo v devadesátých letech. Nechtělo se o ně starat, a tak je vyměnilo za zhruba desetiprocentní podíl ve společnosti Invest shop, která pak zkrachovala. Několik let bývalé lázně patřily společnosti Amádeus Real. Ta je nabídla městu za 25 milionů, zastupitelé to odmítli s tím, že město pro budovu nemá využití a že jsou na rekonstrukci zapotřebí stovky milionů korun. Budovu pak v roce 2007 koupila za zhruba 24 milionů TWB Praha.