Kraj chce bývalé městské lázně v Plzni, plánuje v nich víceúčelové centrum

Podle představ vedení kraje by objekt měl sloužit jako víceúčelové centrum pro zájmové aktivity i společenské a kulturní akce.

Opozice záměr považuje za neuvážený a upozorňuje, že na velkou investici by kraj musel omezit jiné výdaje, což by se mohlo dotknout například zdravotnických zařízení.

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů potvrdil, že vedení kraje už zástupci soukromého vlastníka, společnosti TWB Praha, předložilo nabídku s cenou. Podle hejtmana odpovídá částka znaleckému posudku, který odhadl cenu nemovitosti na 140 milionů korun.

„A my nemůžeme nabídnout cenu vyšší. V rámci rady kraje jsme se dohodli, že rozhodně nebudeme licitovat,“ prohlásil Špoták. Řekl, že s tím kraj seznámil jednatele TWB Praha Pierluigi Cardoselliho a čeká na jeho vyjádření. „Které by do konce června mohlo být hotové,“ řekl hejtman.

Podle informací MF DNES mělo z dosavadních jednání s vlastníkem vyplynout, že není možný prodej samotných nemovitostí, ale pouze celé firmy, které objekt patří. Hejtmanství by si mělo nyní prověřovat, zda s firmou nesouvisejí nějaká rizika.

Špoták uvedl, že se hejtmanství možností koupit TWB Praha zabývá. „Pokud kupujete firmu, tak si ji musíte nechat prověřit, aby to bylo v pořádku,“ sdělil.

Rudolf Špoták tvrdí, že si vedení kraje nechalo udělat ekonomickou analýzu případného převodu bývalých lázní do svého majetku. „Pokud prodej objektu půjde do zastupitelstva, bude to třaskavé téma. Chceme mít pro zastupitele dostatek podkladů, abychom mohli říct, jaké jsou podmínky a možnosti a mohli si říct, jestli to chceme,“ sdělil Špoták.

Vedení kraje má podle hejtmana přichystanou koncepci možného využití budovy. V prostoru velkého bazénu by měl vzniknout kulturní víceúčelový sál. Část budovy by měla sloužit pro dětskou zájmovou činnost. „Mohly by tam být výstavní prostory. Chtěli bychom tam mít také konferenční, reprezentativní část pro společenské akce,“ konstatoval.

Náklady na rekonstrukci - kolem 800 milionů

Hejtman tvrdí, že celkový odhad nákladů na rekonstrukci se pohybuje kolem 800 milionů korun. Domnívá se ale, že tu by mohl kraj provádět postupně třeba šest let. „Můžeme si říct, že do toho každé dva roky dáme 200 milionů,“ říká hejtman. Upozorňuje, že by část financí na rekonstrukci mohlo hejtmanství získat z dotací.

Zástupce opoziční koalice ODS+TOP09 Pavel Karpíšek záměr koupit bývalé lázně odmítá. „Je to hazardování s veřejnými prostředky. Je to jenom líbivé gesto před komunálními volbami. Pro tu nemovitost nemají pořádnou náplň,“ reagoval Karpíšek. Obává se, že by se kvůli záměru kraj zadlužil na roky.

„Jenom proto, že se v tom někdo zhlédl v domnění, že získá pár hlasů ve městě. Je to nezodpovědné,“ konstatoval.

Argument, že by se zachránila velká zchátralé budova v centru Plzně, neuznává. „Kraj přece nemůže mít ambici každý dům, který někde straší, kupovat, rekonstruovat a hledat pro něj náplň,“ řekl. Karpíšek upozorňuje, že zanedbaných budov ve špatném stavu je po kraji hodně.

Město Plzeň se bývalých lázní zbavilo v devadesátých letech. Nechtělo se o ně starat, a tak je vyměnilo za zhruba desetiprocentní podíl ve společnosti Invest shop, která pak zkrachovala. Několik let bývalé lázně patřily společnosti Amádeus Real. Ta je nabídla městu za 25 milionů, zastupitelé to odmítli s tím, že město pro budovu nemá využití a že jsou na rekonstrukci zapotřebí stovky milionů korun.

Budovu pak v roce 2007 koupila za zhruba 24 milionů TWB Praha. Její zástupce sliboval využití na byty nebo hotel. To se nestalo a objekt chátrá. Protože se stav bývalých lázní nelíbí mnoha Plzeňanům, regionální politici opakovaně slibovali, že se postarají o změnu.