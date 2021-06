Kojenec přišel o zrak a přechodně ochrnul, matka za surovost dostala 9 let

Krajský soud v Plzni poslal na devět let do vězení pětadvacetiletou ženu, která podle obžaloby vážně zranila svého pětiměsíčního syna. Chlapec poté, co s ním matka nejméně dvakrát praštila o zeď, přišel o zrak a přechodně ochrnul na levou polovinu těla.