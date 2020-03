Matka týrala dítě, až částečně ochrnulo, nepomohlo ani svěření babičce

17:18

Krajský soud v Plzni poslal na šest let do vězení dvaadvacetiletou ženu, která podle obžaloby týrala svoji novorozenou dceru. Holčička zůstala po útoku ochrnutá na polovinu těla, špatně vidí a po krvácení do mozku přišla o polykací reflex.