Moderování plesu je taková třešinka na dortu, říká Markéta Hrubešová

Proč jste se rozhodla přijmout moderování plesu právě v Přešticích?

Moderování společenských akcí je radostnou součástí mé práce. A uvádění plesů je prostě taková třešinka na dortu. Je to přece jen událost. Hosté se svátečně oblečou, učešou a mám pocit, že se tím pádem také báječně cítí. Hraje krásná hudba, tančí se a atmosféra je taková krásně slavnostní a povznesená... Navíc po té nešťastné době, kdy byli všichni zavření doma, si to lidé zaslouží. A myslím, že si toho i docela váží.

A proč Přeštice? Zkrátka protože to je moje srdcovka. Loni v květnu jsem tady moderovala a vařila na Street food pikniku. Bylo to bezvadné odpoledne. Popovídala jsem si se spoustou lidí a myslím, že jsme si to všichni bezvadně užili. Také s ředitelkou Kulturního centra Martinou Míškovou jsme si hned padly do oka. Takže když mi volala, zda bych nepřijela znovu, neváhala jsem ani vteřinu.

Co jste pro návštěvníky akce přichystala?

Na každé moderování se připravuji tak, abych byla co nejvíce v obraze ohledně místa, historie a třeba i aktuálních událostí. S přípravou na ples v Přešticích tomu nebude jinak. Každopádně už teď mohu prozradit, že budu mít nádherné šaty. Ani v tomto ohledu jsem přípravu nepodcenila. Budou totiž až z Uherského Brodu. Svatební salon Dáša má učiněné skvosty a ta cesta mi prostě stojí za to, abych byla v Přešticích v plné parádě!

Jak vás uvádění podobných akcí baví? Mimochodem, diváci musejí být nadšeni, že k nim promlouváte zrovna vy...

Děkuji za kompliment. A jak už jsem řekla na začátku, moderování je disciplína, která mě ohromně baví. Čím dál tím víc! Ten přímý kontakt s publikem, který se nedá nacvičit ani nazkoušet. Pokaždé je to trochu jiné a pokaždé je to adrenalin. Ale když se to pak povede a všichni naskočí na stejnou vlnu, přijmou radost a energii, které se jim snažím předat, tak je to prostě paráda.

Jaký máte vztah k Plzeňsku?

V Plzeňském kraji jsem mnohokrát hrála divadlo, natáčela, vařila, ale také odpočívala a relaxovala. Stejně jako v dalších krajích naší krásné země. Vždycky si říkám, že mnohdy zbytečně trajdáme po světě, a přitom je naše republika tak krásná. Máme opravdu nádherné historické skvosty a stejně tak přírodu. A taky máme opravdu šikovné lidi! Stačí se jen dívat kolem sebe.

Nikdy jste se netajila tím, že vám chutná plzeňské pivo. Platí to pořád?

Používáte jej i při vaření?

Plzeň je plzeň! Na tu prostě nedám dopustit! Nad takový orosený půllitr dobře ošetřené plzničky prostě není! Vždycky, když někam cestuji, tak se při návratu nemůžu dočkat, až si ji dám. A ohledně vaření – jedna z mých kuchařek je právě pivní. Jmenuje se Rebelka a jsou v ní recepty na vaření s pivem. Když jsem tyto recepty do kuchařky testovala, naučila jsem se důležitou věc. S pivem se vaří v podstatě jako s kořením. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Takže je potřeba ho používat velmi opatrně a hlavně s mírou...

Spoustu času trávíte na gastronomických akcích, kde předvádíte své kuchařské umění.

Máte pravdu. Vaření se stalo nedílnou součástí mého života. A opravdu se mu poctivě věnuji! Neustále se snažím na sobě makat, zkoušet nové recepty, sledovat aktuální trendy. A taky se snažím tu mou nekonečnou lásku k jídlu a vaření předat právě prostřednictvím svých vystoupení. Pokaždé připravuji sezonní a čerstvé pokrmy, které budou hlavně chutnat. Dětem i dospělým. A co se týče hodnocení našeho vztahu k jídlu? Pro mě je největší odměna vidět spokojené návštěvníky, kteří mi třeba jídlo přijdou ještě pochválit.

Během roku toho při vaší práci hodně nacestujete. Jak složité je toto přejíždění zvládat?

Ano, cestuji hodně. Loni jsme začali v březnu v Hustopečích na Mandlobraní a skončili v prosinci v Čáslavi na adventním trhu. Mezitím jsme objeli snad celou zemi. Zastávek bylo skoro třicet. K tomu si připočtěte nákup, přípravu, autogramiádu... A taky mé ostatní aktivity – natáčení, moderování, divadlo. Ale víte co? Všechno dělám s láskou a jsem mezi lidmi opravdu šťastná. To je to nejdůležitější. A navíc mám skvělého muže, který mi se vším pomáhá. Řídí, stěhuje, zapojuje a taky mi pomůže při vaření. Jsme už sehraná dvojka, takže nám to jde hezky od ruky. Mít se na koho spolehnout, ať už v lásce, přátelství nebo v práci, to je prostě to nejdůležitější!