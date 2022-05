Uprchlý odsouzený za smrt taxikáře se v cizině prozradil, neměl respirátor

Milionová kauce měla být zárukou, že se nyní sedmadvacetiletý Mário Krtička stíhaný za smrt plzeňského taxikáře nebude vyhýbat nástupu do vězení. Bez problémů chodil k plzeňskému krajskému soudu, kde si nakonec vyslechl desetiletý trest za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.

Odvolal se. Když pak v roce 2019 verdikt potvrdil i Vrchní soud v Praze, Krtička zmizel.

Protože má trvalé bydliště hlášené v Praze, pátrání muži, který se chtěl vyhnout vězení, vyhlašovali tamní policisté. Nyní pražský policejní mluvčí Jan Rybanský oznámil, že muž byl dopaden a už je v českém vězení.

„Pražští kriminalisté při pátrání zjistili, že muž opustil Českou republiku, a pohybuje se v Německu a Rakousku. K oklamání tamních úřadů využíval falešných dokladů totožnosti. Od července 2019 byl na muže vydaný i mezinárodní zatykač. K zadržení muže dopomohla letos v únoru náhoda. V Innsbrucku mu ujel vlak a při čekání na další neměl v prostorách nádraží nasazený respirátor. Rakouští policisté jej zkontrolovali. Odhalili nejen falešné doklady, ale i pravou identitu, u které byla poznámka o mezinárodním zatýkacím rozkazu,“ popsal Rybanský.

Muž by měl přijít o milionovou kauci

Předání zadrženého se pak uskutečnilo na hranicích. Pro Krtičku si na přechod Mikulov - Drasenhofen dojeli pátrači a kriminalisté z Prahy. Spoutaného muže pak předali do výkonu trestu v brněnské vazební věznici.

Protože se odsouzený téměř tři roky vyhýbal nástupu do výkonu trestu, soud by měl rozhodnout o propadnutí jeho milionové kauce státu.

Tragická potyčka mezi taxikářem a Mário Krtičkou se odehrála 7. ledna 2018 v Těšínské ulici v Plzni. Podle spisu muž tehdy zbil taxikáře v domě, kam se nechal dovézt. Řidič vykrvácel na chodbě domu.

Muž souzený za smrt taxikáře u soudu (4. února 2019)

Motiv konfliktu se při vyšetřování nepodařilo zjistit. Soud se ale domníval, že jím mohly být neshody kvůli výši ceny za taxislužbu.

„Nikdo přesně neví, co se na chodbě domu stalo. Jediným, kdo by to mohl vědět, je obžalovaný. Ten ale tvrdí, že si na nic nepamatuje,“ řekl při odůvodňování rozsudku předseda senátu Jan Špeta.

Taxikář zemřel několik minut po potyčce na silné vnitřní krvácení z roztrženého střeva. Znalci při pitvě zjistili, že měl ještě zlomený nos po úderu pěstí a zraněnou ruku po úderu pravděpodobně teleskopickým obuškem. Ten patřil podle spisu mrtvému.

Na chodbě bytového domu ležel v krvi mrtvý muž (7. ledna 2018)