Obžalovaného z vraždy u soudu rozbolely zuby i hlava, odvezla ho sanitka

Dvaapadesátiletého muže z Mariánskolázeňska přivedla do soudní síně eskorta s potvrzením od vězeňských lékařů, že je schopný absolvovat hlavní líčení.

Když mu však sundali pouta, muž vzal čepici a okamžitě si ji přitiskl na levou tvář. Po soudcem povolené rozmluvě s advokátem se dožadoval, aby za ním přijela pohotovost.

Opakovaně se domáhal lékařského ošetření s tím, že ho rozbolely zuby. „Podle mínění pana obžalovaného je jeho zdravotní stav vážný. Bolesti, které má, jsou pro něj nesnesitelné,“ oznámil obhájce soudci.

Přímo ze soudní síně proto protokolující úřednice zavolala záchrannou službu. Operátor jí ale vysvětlil, že k bolesti zubů sanitka vyjíždět nemůže.

Jenže po chvíli si muž začal stěžovat, že se bolest zvětšuje. „Pulsuje mi to v celý hlavě. Táhne mě to do strany, mám závratě. Cuká mi to do ucha, točí se mi hlava. Mám hroznou žízeň, mžitky před očima. Nevím, jestli mám horečku. Dnes mě zubař neviděl,“ prohlásil muž.

Poté, co dramaticky popsal zhoršování svého stavu, záchranná služba k soudu přijela. To potvrdila mluvčí záchranářů Mária Svobodová. „Muže jsme převáželi na stomatochirurgii. Výjezdy našich osádek do soudních budov jsou zcela výjimečnou záležitostí,“ sdělila mluvčí.

Ještě před tím, než přijela sanitka, soud otevřel otázku dalšího trvání vazby. Obžalovaný požádal, aby ho propustili na svobodu.

„Mám kamaráda, k tomu bych se nastěhoval. V Německu jsem už přišel o byt, mám tam exekuci. Kdybych byl venku, vyhledal bych nějakého hypnotizéra. Nechal bych si otevřít povědomí, abych se opravdu dozvěděl, co se stalo. Protože opravdu nevím, že bych já byl tohle schopný udělat (zavraždit matku, pozn. red.). Je to strašné neštěstí. Nevěřím, že to mám na svědomí já,“ uvedl muž.

Mimo jiné řekl, že dříve byl zřejmě závislý na léku proti bolesti. Podle svých slov to považoval za veselou kratochvíli. „Bydlel jsem naproti kostelu. Občas, když jsem měl nějaký problém, jsem tam třeba viděl duchy. Docela jsem se tím bavil,“ vyprávěl.

VIDEO: Muž je obžalovaný z vraždy vlastní matky

Stěžoval si i na to, že ho z věznice neposlali na specializované pracoviště pro chronické bolesti, kde by mohl dostat speciální opiátové přípravky.

Podle spisu muž loni v dubnu zavraždil svoji matku. Po hádce čtyřiasedmdesátiletou ženu brutálně zbil a zkopal, po dvou dnech zemřela v nemocnici.

„Hlavou jí opakovaně udeřil o podlahu. To vše činil s vědomím, že takto intenzivním násilím s údery a kopy vedenými převážně na hlavu, může poškozenou zabít,“ uvedl státní zástupce.

Obžalovaný při jedné z výpovědí uvedl, že tehdy vypil alkohol a byl pod vlivem léků, takže si z osudného večera příliš nepamatuje. Muž je od vraždy ve vazbě, hrozí mu až osmnáct let vězení.

Záchranná služba u plzeňského krajského soudu zasahovala i před jedenácti roky. Žena obžalovaná z podílu na vraždě cizince tehdy zkolabovala v okamžiku, kdy soudkyně začala číst rozsudek a dostala se k tomu, jakým způsobem byla oběť zabita. Kvůli kolapsu obžalované muselo být vyhlášení rozsudku přeloženo na jiný termín.