Za zpěv seniorům dostal Ztracený poukázku do jejich domova, platí sto let

Žertovný certifikát dostal Marek Ztracený od zaměstnanců domova. Platný je sto let a na poukázce má dnes pětatřicetiletý idol mnoha žen a dívek také fotografii, kde pomocí facebookové aplikace zestárl o mnoho let.

Poukázku prý může zpěvák využít kdykoliv a ubytován bude jeden měsíc ve dvoulůžkovém pokoji. Součástí je plná strava, k dispozici je dvacetiletá ošetřovatelka a kytara.

Od klientů domova dostal také dárek, a to přání.

„Vtipný dárek, který mi udělal radost. Je to tady moc hezké, velice příjemné prostředí a dokážu si představit, že bych tady zestárl,“ uvedl zpěvák, který aktuální koronakrizi tráví doma.

„Je to šílená doba, ale já si ji užívám, protože jsem s rodinou. Vstávám a usínám se synem. Konečně zase zažívám něco jiného než stát na pódiu nebo domlouvání koncertů,“ uvedl rodák ze Železné Rudy.



Klientům janovického domova přijel zahrát a zazpívat na koncert pod okny. „Já jsem nadšený a to hned z několika důvodů. Za prvé mi to přijde jako hrozně fajn myšlenka, za druhé je to navíc v mém kraji, i když, i kdyby nebylo, stejně bych jel,“ uvedl Marek Ztracený.

Přidal ještě třetí důvod. „Jsem nadšený také proto, že jsem zrovna sázel kytičky a stromečky na zahradě, když mi poprvé po asi měsíci a půl někdo zavolal a chtěl po mně, abych něco zahrál a zazpíval. Tak jsem se zaradoval a okamžitě jsem souhlasil. Vymýšlel jsem, jak by to mohlo vypadat, a teď konečně se vystoupení mohlo uskutečnit,“ dodal zpěvák.

Potěšilo ho také složení publika.„Mám dobrý pocit z toho, že zahraji lidem, kteří dlouho neviděli své blízké, a je jim smutno. Také jsem rád, že jsem mohl vystoupit pro sestřičky, které odvádějí skvělou práci. Pro mě je to jenom pár písniček a pro ně to třeba znamená i něco víc. Každopádně jsem moc rád, že jsem se něčeho podobného mohl zúčastnit,“ pochvaloval si Ztracený.

Osazenstvu domova představil své největší hity, ke kterým patří například píseň Ztrácíš. Vzhledem k tomu, že nemůže koncertovat, teď prožívá netradiční období.

„Jsem zvyklý být na pódiu a zpívat lidem, což se teď neděje. Už se těším, až to všechno skončí. Ale nezoufám si. Mám být doma, tak jsem prostě doma s rodinou. Nedělám z toho drama. O to víc se pak budu těšit ven. Až se opatření uvolní, tak jako první půjdu obejmout své známé. A fanoušky ty už nenechám na pokoji nikdy,“ konstatoval s úsměvem zpěvák.

Ten teď spoustu času tráví putováním po šumavské krajině, kterou miluje.

„Marek byl fantastický. Vážíme si toho, že zahrál našim seniorům. Koncert si užili nejen senioři, ale i naše sestřičky a já také. Jeho písničky se nám moc líbí,“ okomentovala vystoupení generální ředitelka Domova Clementas Renata Prokešová.