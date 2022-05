Mamataxi v Plzni poprvé narazí, ulice u družiny bude ráno hodinu tabu

Zákaz začne platit od 1. června. V Plzni je uzavření ulice ulice pro auta poblíž školy před začátkem vyučování novinkou. „Je to poprvé, kdy se ve městě udělá takové opatření dělá,“ řekla mluvčí Úřadu městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Vejvodová.

Auta rodičů přivážejících děti kvůli jejich bezpečnosti až ke škole totiž bývají nebezpečím pro další školáky.

„Ulice je slepá a ráno zde často vzniká nepřehledná situace, když rodiče vozí své děti do školy. Mnozí je vezou přímo až ke vchodu do družiny a z té úzké uličky pak couvají nebo se otáčejí. A to klidně na chodníku, kudy chodí další děti. Považuji to za velice nebezpečné,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.

Přímo před školním areálem je z krátkých jednosměrných ulic udělaná točna, aby přijíždějící rodiče jen zastavili před školou, dítě vystoupilo a auto hned odjelo.

„Když bude zákaz vjezdu do ulice k družině, děti vystoupí na chodník před školou a pak do družiny po chodníku bezpečně dojdou. Navíc auta vyjíždějící nebo vycouvávající ze slepé ulice často zdržují i další přijíždějící s dětmi ke škole. Když nebudou vyjíždět, mohlo by být i vystupování dětí z aut před školou plynulejší. Uvidíme, jestli se opatření osvědčí,“ shrnula ředitelka školy Miluše Kurzová.

I ona potvrdila, že některá auta zajíždějí až na konec slepé ulice co nejblíže k družině, a tam se pak s nimi řidiči složitě otáčejí, nebo couvají z ulice ven. Navíc se musejí ještě vyhýbat autům, která v úzké uličce v rozporu s předpisy stojí. To vše se děje v době, kdy tudy do školy míří nejvíc dětí.

Omezení provozu v ulici na hodinu denně projednávali představitelé městského obvodu se Správou veřejného statku města Plzně, ta návrh projednala s policisty i magistrátním odborem dopravy, který úpravu stanovil. „Bezpečnost dětí je na prvním místě, i proto nám opatření přijde logické,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Podobné omezení mamataxi začali testovat před dvěma roky v Praze, konkrétně základní školy Stoliňská a Chodovická v Horních Počernicích. Tam byl příjezd ke škole úplně uzavřený mezi půl osmou a osmou hodinou ráno.

Na dodržování zákazu vjezdu k družině školy v Plzni budou podle Vejvodové dohlížet strážníci.