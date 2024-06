„Do konce života má co hradit.“ Soud zmírnil makléřce trest za prohýřené peníze

Pokud se osvědčí v pětileté zkušební lhůtě s dohledem probačního úředníka, nebude muset na tři roky za mříže.

„Původní nepodmíněný trest se jeví jako nepřiměřeně přísný. Uložení nepodmíněného trestu by ničemu nepřispělo. Dosud nebyla trestaná, žije řádným životem. Účelu trestu bude lépe dosaženo, když bude na svobodě, zaměstnaná a bude se snažit hradit hodně vysokou škodu. Do konce života má co hradit. V rámci dohledu bude muset chodit na probační a mediační službu, bude muset prokazovat, že žije řádně, hradí škodu, bude se tam muset vyjadřovat ke hře na automatech. Docházka na probační a mediační službu je zcela na místě,“ vysvětlila soudkyně Martina Modráková.

Žena se přiznala, že jako pojišťovací poradkyně peníze vybrané od klientů postupně naházela do výherních automatů. Peníze prohrála. S hraním na automatech ve velkém začala v roce 2013, u blikajících beden se uklidňovala až do konce roku 2019.

„Nejvíc jsem hrála v letech 2016 až 2019. Nebylo to denně, ale poměrně často, několikrát v týdnu. Pokud to padá, můžete prohrát za dvě až tři hodiny velkou částku. Byly dny, kdy jsem vyhrála 300 tisíc a ty během tří týdnů zase prohrála. Za hodinu dvě jsem prohrála i 100 tisíc korun. Ze začátku bylo příjemné vyhrávat,“ líčila při výpovědi letos na jaře.

Když prohrála peníze, které vybrala od klientů, a neměla kam sáhnout, vydržela podle své výpovědi do herny nejít.

Když ji policisté v roce 2022 obvinili, na jejím kontě bylo kolem 60 poškozených, jejichž peníze místo v pojišťovně skončily v automatech. Škoda přesáhla 7,8 milionu korun. Mezi obětmi jsou lidé, kteří ji znali dlouhé roky včetně mnoha seniorů.

Radši budu chodit do práce a splácet dluhy, než být ve vězení

Většinu peněz už zaplatila pojišťovna obětem ze svého, náhradu teď chce od obžalované. Jak vyplynulo u soudu, žena čelí navíc 15 exekucím kvůli nesplaceným úvěrům.

Souzená uvedla, že už na jaře po nepravomocném odsouzení ji tehdejší zaměstnavatel propustil. Její advokát Ondřej Faist ve čtvrtek soudu předložil potvrzení, že se žena sama nechala zapsat na ministerstvu financí do rejstříku osob závislých na hazardních hrách. V odvolání podotkl, že kdyby v pojišťovací a makléřské firmě fungovaly všechny kontrolní mechanismy, na jednání souzené ženy by se muselo přijít mnohem dřív.

„Radši bych chodila do práce a splácela dluhy, než být někde zavřená ve vězení bez možnosti pracovat. Dluhy mám veliké a ve výkonu trestu by mi ještě narostly,“ byla její poslední slova před tím, než se soudci šli radit, zda změní původní nepodmíněný trest. Ženě hrozilo až osm let vězení.

Soudci odsouzené také zakázali působit v oblasti finančního poradenství a zprostředkování finančních a realitních produktů, aby vůbec nepřišla do kontaktu s penězi možných klientů.

