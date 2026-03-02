Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

  15:44,  aktualizováno  15:44
Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného vyhrožování mladistvému. Soudce podle dostupných informací nevyhověl návrhu na jeho vzetí do vazby.

Policisté zadrželi ozbrojeného muže po telefonátu svědka na tísňovou linku. Na místo se sjelo několik hlídek.

„Zahájili jsme trestní stíhání devětatřicetiletého muže, je obviněný ze spáchání přečinu výtržnictví. V průběhu prověřování policisté zjistili další skutečnosti související s jiným jednáním, a muže proto obvinili také ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policisté zatím přesněji nespecifikují, co předcházelo zadržení v centru Nezvěstic. Naznačili ale, že silně opilý muž vyhrožoval na jiném místě mladistvému. Přímo před školou ale nikomu konkrétnímu nehrozil, mačetu tam údajně ani neukazoval.

„S ohledem na to, že v případu figurují osoby mladší osmnácti let a vyšetřování nadále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace,“ řekla Raindlová.

U školy je muž s mačetou v ruce, volali lidé policistům. Na místě ho zadrželi

Starosta Nezvěstic Lukáš Karkoš několik hodin po zadržení muže uvedl, že škola o incidentu ihned informovala rodiče žáků.

Podle důvěryhodného zdroje soudce neshledal důvody ke vzetí muže do vazby. Zakázal mu ale jakýkoli kontakt s člověkem, kterému podle obvinění vyhrožoval.

Autor: