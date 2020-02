Loupež auta na křižovatce vypadala jako manželská hádka, muži hrozí 10 let

„Muž z jižního Plzeňska byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinu vydírání, přečinu neoprávněné užívání cizí věci a přečinu poškození cizí věci,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Policisté zároveň navrhli umístit muže do vazby, o tom rozhodne soud. Obviněnému hrozí trest od dvou do deseti let vězení.

Podle policie muž krádež vozidla vysvětlil tím, že si mimo Plzeň potřeboval vyřešit nějaké osobní záležitosti a neměl se tam jak dostat. Proto zvolil tento způsob. Žádnou zbraň při loupeži neměl.

Incident se odehrál v pondělí kolem půl druhé odpoledne na Klatovské třídě v Plzni. Když před semaforem na červenou zastavila řidička s Fordem Focus, neznámý muž si jakoby nic otevřel dveře u spolujezdce a nasedl.

Řidičku pak přinutil z vozu vystoupit, ven se naštěstí dostalo i její dítě. Pak pachatel šlápl na plyn a ujížděl pryč z Plzně.

Kateřina Merhautová, která seděla v autě hned za fordem, si myslela, že se ve voze před ní jen intenzivněji hádají manželé.

„Vůbec by mě nenapadlo, o co se jedná. Slyšela jsem pískání kol a auto projelo na červenou. Když jsem pak četla, co se stalo, běhal mi mráz po zádech. Jsem z celé té situace ještě teď v šoku,“ uvedla řidička.

Incident viděla i další žena. „Mířila jsem pěšky na tramvaj, ale než jsem k ní došla, všimla jsem si rychle jedoucího auta. Myslela jsem si, že ta malá holčička jen upadla, a proto pláče. Ta paní ani o pomoc nikoho nežádala,“ vzpomíná svědkyně události, jejíž jméno má redakce k dispozici.

Muž už měl dříve problémy s dodržováním zákonů

Svědci i oloupená řidička volali na policii. Na základě popisu se podařilo policistům vytipovat čtyřiatřicetiletého muže jako možného pachatele. „V minulosti už měl problémy s dodržováním zákonů,“ naznačil informovaný zdroj.

S fordem zamířil na jižní Plzeňsko. Auto odstavil v Oplotu a hned tam ukradl jiné, od kterého majitel jen na chvilku odešel. S novým vozem zamířil po silnicích, lesních i polních cestách přes Přeštice a další obce směrem na Nepomuk.

To už měl v zádech několik policejních hlídek, ve vzduchu měla policie i vrtulník. Jeho šílenou jízdu ukončila v Kokořově zásahová jednotka, která prchajícího zpacifikovala.

Nediskutujte a zmizte, radí odborník při přepadení ve voze

Už před 16 roky policisté v Plzni řešili podobný případ. S tím rozdílem, že pachatel po usednutí na místo spolujezdce na parkovišti nákupního centra na okraji Plzně na řidičku namířil pistoli. Přepadená žena musela lupiče vozit tři čtvrtě hodiny po městě, pak ji vyhodil i s ročním dítětem z auta. Vozidlo našli po několika dnech policisté na Olomoucku.

Forenzní psycholog Štěpán Vymětal radí řidičům, do jejichž auta se dostane podobný pachatel, aby se pokusili dostat ven.

„Vykliďte pole. Nediskutujte. Zmizte. Může jít o život. I když je člověk vytrénovaný a vycvičený, přece jen v autě není příliš prostoru,“ vysvětluje odborník.

Svá doporučení opírá o to, že jako přepadený řidič nikdy nevíte, kdo je proti vám, v jakém je stavu, jaké má úmysly. Připomněl, že se už setkal s případy, kdy byl řidič napadený v autě nožem nebo jinou zbraní. Oběť má omezené šance na obranu. „Život a zdraví jsou přednější než majetek. Vždycky. To si uvědomte,“ říká Vymětal.

Podle bezpečnostních expertů se podobným přepadením dá i částečně předcházet. Pachatele může odradit, když mu nepůjdou otevřít dveře. U starších aut je možné před vyjetím zevnitř uzamknout centrální zamykání, novější vozy mají ve standardní výbavě automatické zamykání dveří, když auto dosáhne rychlosti asi patnácti kilometrů v hodině.

„Automatické zamykání dveří bylo vytvořeno právě kvůli bezpečí posádky vozidel. Kromě dveří se automaticky zamkne také kufr, takže nikdo cizí ho během jízdy neotevře. A to i tehdy, když řidič nepoužil centrální zamykání. Takto jsou dnes již standardně vozidla vybavena. Zabezpečení lze na přání zákazníků různě nakonfigurovat, záleží na konkrétních požadavcích. Pokud auto s aktivovaným centrálním zamykáním havaruje a aktivují se airbagy, zamknuté dveře se automaticky odemykají,“ vysvětlil technik Karel Mulač z automobilky Škoda Auto.

Odborníci se shodují: V autě se zamykejte

Může se stát, že řidiče postihne například zdravotní indispozice a s autem zastaví.

„V tu chvíli je vůz stále zavřený. Pokud řidič není schopen sám vystoupit z vozidla, nezbývá než rozbít okno,“ uvedl Mulač s tím, že takových případů je ve srovnání s dopravními nehodami, kdy se dveře automaticky odemknou, jen minimum.

Také podle mluvčího českého automotoklubu Igora Siroty by se řidiči zamykat měli. Zvláště ve velkých městech, kde hrozí, že ze sedačky u spolujezdce či ze zadních sedaček někdo ukradne kabelku, mobil nebo notebook.

„Stává se to, ale není to obvyklé. Zloděj stojí na červené u silnice, dívá se do aut a když se mu něco zalíbí, prostě si otevře dveře a věc vezme. Mezitím skočí zelená, šoféři za okradeným řidičem už troubí, aby se rozjel, a než zaparkuje auto tak, aby nepřekážel ostatním, zloděj je pryč,“ řekl Igor Sirota. Doplnil i zkušenost svého známého, kterému do auta nasedla cizí psychicky nemocná žena.