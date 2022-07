Cestu z Plzně na jih komplikuje výstavba křižovatky, u Losiné jsou kolony

Vyrážíte z Plzně na dovolenou s naloženým autem směrem na jižní Čechy? Počítejte s problémy hned po výjezdu z Plzně. Když budete mít štěstí, zastavíte se až za mostem přes dálnici D5. V tom případě má kolona před vámi asi 1,5 kilometru.

Tak daleko to je k semaforu, který střídavě pouští auta z obou směrů na hotovou část budovaného kruhového objezdu před Losinou.

Redaktor MF DNES tu uvázl ve všední den v 10 hodin dopoledne. Kolem semaforu se svítící zelenou vjížděl na kruhový objezd poté, co 44krát stál a popojížděl. Průměrná rychlost byla kolem dvou kilometrů v hodině.

V opačném směru se kolona stojících aut a kamionů táhla přes celou Losinou, měřila také hodně přes kilometr. A to někteří řidiči stačili před Losinou odbočit na silnici na Starý Plzenec.

Práce na stavbě kruhové křižovatky u Losiné jsou naplánované do letošního listopadu. „Především z bezpečnostních důvodů nahrazujeme klasickou křižovatku typu T křižovatkou kruhovou. Stavba by měla být kompletně dokončená v závěru příštího roku, po kruhovém objezdu by auta měla jezdit od začátku podzimu roku 2022,“ vysvětlil v závěru loňského roku nynější ředitel plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

Kruhová křižovatka je předzvěstí budoucího napojení na desítky let plánovaný obchvat Losiné. Ten bude dlouhý 5,5 kilometru a obec mine severně podél lesa pod Radyní. Podle aktuálních informací by jeho stavba měla začít v roce 2026.

Řidiči odjíždějící na prázdniny musejí také počítat s omezeními při cestě kolem staveniště dálničního přivaděče od Vysoké k Přešticím a komplikacemi způsobenými výstavbou obchvatu Klatov. Na Klatovsku silničáři opravují i komunikaci z Klatov do Horažďovic u Zavlekova.

Omezení u Vysoké i u Klatov

A zřejmě až do prosince musejí řidiči počítat s problémy na frekventované silnici II/187, vytížené spojnici mezi Klatovy a Sušicí. U Brodu ještě není zprovozněný nový obchvat ani navazující komunikace, navíc je před spuštěním rekonstrukce průtahu Kolincem.

Objízdné trasy jsou značené, řidiči ale musejí sledovat dopravní značení. „Silnice ke koupališti v Kolinci je od Sušice průjezdná,“ upřesnil kolinecký starosta Pavel Princ.

Dnes začnou uzavírky a objížďky i na Tachovsku u Chodové Plané, a to na hlavním tahu od dálnice D5 na Chebsko. Nejprve budou silničáři opravovat propustek na okraji Chodové Plané a na to naváže výstavba středového zpomalovacího ostrůvku, autobusových zastávek i nového osvětlení na vjezdu do Chodové Plané od dálnice D5. Omezení jsou plánována až do půlky září.

Na Klatovské v Plzni opravují tramvajové koleje

I Plzeň se změnila se začátkem prázdnin ve velké staveniště. Kromě už měsíc trvající uzavírky kvůli opravě tramvajové trati a části Koterovské ulice na Slovanech začala v pátek omezení i na Klatovské třídě. Také tady je důvodem oprava kolejiště. Ale to není zdaleka všechno.

Na Karlovarské třídě u lékařské fakulty mělo do začátku prázdnin skončit omezení kvůli výstavbě kanalizační šachty a napojení retenční nádrže. Auta ale budou po provizorní panelové cestě na chodníku jezdit asi až do konce srpna.

Šoféři musejí počítat s novou uzavírkou v Černicích. Od 7. července do konce prázdnin potrvají práce na rozšiřování Regensburské ulice u kruhového objezdu u Makra na Borských Polích. Je to kvůli očekávanému nárůstu počtu aut po kompletním zprovoznění západního městského okruhu v prvním čtvrtletí příštího roku.

Začala také oprava Komenského ulice v Plzni. Ta je rozdělena na několik etap, ulice bude zcela uzavřená. Komunikace dostane v červenci nový povrch a vzniknou i parkovací místa před mateřskou školou.