Uschlý strom na náměstí před měsícem nahradil nový, lípu teď zlomil vandal

Lípu 25. října u příležitosti oslav 105. výročí založení Československa zasadil primátor Plzně Roman Zarzycký společně s dalšími radními. Strom si ale po několika týdnech po zasazení vyhlédl vandal a zlomil ho.

„Tak hlavně, aby dlouho vydržela, protože po většinu dne je z památníku, který je hned vedle lípy, bar pro místní, převážně pro romské obyvatelstvo, které po soše leze jak pro prolézačce a není tam snad jediný nepočůraný roh,“ reagoval v říjnu na sociální síti pod příspěvkem o zasazení nové lípy jeden z Plzeňanů.

Původní vzrostlá lípa totiž uhynula před několika měsíci a musela být odstraněna. Uschla. Důvodem bylo to, že si jí lidé pletli s pisoárem, stejně jako psi, kteří k ní chodili močit.

Čin neznámého vandala odsoudil například Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy. „Ani ne před měsícem jsme s kolegy sázeli tuhle lípu, která je symbolem proti útlaku a agresi a nahradila tak původní uhynulou lípu. Říkali jsme si, že tahle lípa nás všechny přežije. Pomník a jeho okolí je často vyhledáván vandaly. Já osobně nesnáším vandalismus na cizím majetku, stejně jako krádež a násilí. V životě uznávám budování před ničením. To jsou hodnoty, které patří do moderního světa a do každodenního života. Věřím, že se pachatele podaří vypátrat a ponese za to následky,“ věří radní.

Událost nenechala v klidu ani náměstka plzeňského primátora pro dopravu Aleše Tolara, který také osobně nový strom sázel. „Slepému neukážeš... Hluchému nepovíš... De*ilovi nedokážeš.... Na místo dohlíží městský kamerový systém. Čin byl podle mých informací kamerou zaznamenán a nahrávka již byla předána policii. Věřím, že povede ke ztotožnění a potrestání pachatelů,“ napsal Tolar.

Městská policie předala případ státní policii, která se nyní případem zabývá. Na její vyjádření čekáme.